W 2021 r. minie 40 lat od śmierci Waldemara Kućki. Wystawa w Spichlerzu to kolejne, po wydanym przez Muzeum Lubuskie albumie, działanie, które upamiętnia postać ze zdjęciami znanego gorzowskiego fotografa i reportera.

- Zapraszamy państwa w niezwykłą podróż, dzięki której przeniesiemy się w czasie do lat 60. i 70. Waldemar Kućko pozostawił ponad 32 tys. negatywów, które dzięki jego żonie pani Elżbiecie Kućko trafiły do Muzeum Lubuskiego – mówi dr Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.

Na wystawie znalazło się pół setki zdjęć Waldemara Kućki, prezentowanych w ciekawej scenografii. - To pewien mariaż dwóch przestrzeni. Jedna to same zdjęcia, a druga to próba zaaranżowania wnętrz z tych lat – opowiada Lech Dominik, kurator wystawy. To te rekwizyty, jak meble, sprzęty, nawet motocykl czy ciemnia fotograficzna wprowadzają ten dodatkowy, "żywy" wymiar do fotografii, które i tak same w sobie mają niezwykły klimat.

Wystawy "na żywo" na razie nie obejrzymy. Jest do obejrzenia w filmie udostępnionym przez muzeum na kanale YouTube.

Ekspozycja w Spichlerzu będzie znajdować się do marca przyszłego roku. Jest więc też nadzieja, że być może gorzowianie będą mogli ją obejrzeć osobiście.

Muzeum zachęca też do kupienia albumów „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie” w świątecznej cenie 25 zł.