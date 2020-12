W ostatni weekend pierwszoligowi piłkarze ręczni, rywalizujący w grupie B, kończyli pierwszą rundę. Już bez gorzowian. Ze względu na nieparzystą liczbę drużyn, w każdej kolejce jeden zespół pauzuje. Stali pauza wypadła w 11. i 22. kolejce.

Zamykamy rundę z siedmioma zwycięstwami i trzema porażkami, na czwartym miejscu w tabeli. Mamy tyle samo punktów, co trzecia Ostrovia, ale jesteśmy niżej przez porażkę w Ostrowie Wlkp. 26:32.

- Mocno pomieszała nam szyki i obniżyła naszą pozycję niespodziewana porażka w naszej hali z Borem Oborniki Śląskie [29:30] - opowiadał Łukasz Bartnik, dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali Gorzów. - Te punkty odrobiliśmy dzięki bardzo dobremu występowi i wygranej 34:28 w Legnicy. Potrzebowaliśmy jeszcze czegoś ekstra, celowaliśmy w kolejny sukces we Wrocławiu, ale ostatecznie ulegliśmy Śląskowi 30:31.

Na półmetku rozgrywek, w pierwszej dziesiątce najlepszych strzelców ligi, mamy na 3. miejscu Aleksandra Kryszenia, a na 6. pozycji kapitana drużyny Mateusza Stupińskiego. Jak widać obaj nasi podstawowi skrzydłowi to wciąż najważniejsi łowcy bramek w Stali. 12. pozycję zajmuje obrotowy Dawid Pietrzkiewicz, które również regularnie powiększa swój dorobek, skutecznie wykonując rzuty karne.

1. Bartosz Markiewicz (Śląsk Wrocław) - 83 gole,

2. Paweł Dutkiewicz (Szczypiorniak Gorzyce Wielkie) - 74,

3. ALEKSANDER KRYSZEŃ (STAL GORZÓW) - 72,

4. Patryk Marciniak (Ostrovia Ostrów Wlkp.) - 66,

5. Kamil Ramiączek (Bór Oborniki Śląskie) - 65,

6. MATEUSZ STUPIŃSKI (STAL GORZÓW) - 62,

7. Wojciech Styrcz (Siódemka Miedź Legnica) - 61,

8. Paweł Paterek (Siódemka Miedź Legnica) - 60,

9. Mateusz Jedwabny (Szczypiorniak Gorzyce Wielkie) - 51,

10. Hubert Kuliński (AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego) - 49,

11. Adrian Franaszek (AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego) - 47,

12. DAWID PIETRZKIEWICZ (STAL GORZÓW) - 47,

13. Sebastian Kolanko (Olimp Grodków) - 46,

14. Michał Wiewiórski (Śląsk Wrocław) - 46,

15. Bartosz Więdłocha (AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego) - 43.

- Ta lista ładnie wygląda, ale najważniejsze jest zwycięstwo drużyny i cel, który mamy do zrealizowania, czyli awans do Ligi Centralnej - powiedział Mateusz Stupiński. - Wszystko mamy w swoich rękach, górę tabeli w czasie rewanżów u siebie, gdzie nie mamy zamiaru już nikomu robić jakichkolwiek prezentów. Oczywiście nie mamy prawa lekceważyć czekających nas podróży do Zielonej Góry czy Kątów Wrocławskich. Oddaliśmy już raz niepotrzebnie punkty i teraz musimy się pilnować.

Stalowców 30 stycznia od razu czeka mocne otwarcie, bo mecz z Grunwaldem w Poznaniu, który jest w tabeli tuż za nami, i z piątej pozycji nie ma co marzyć o awansie. Ten pojedynek może być kluczowy, rzutujący na całą rundę.

- Wtedy w ogóle zacznie się dla nas gorący okres, bo to już będzie ten czas, w którym musimy skutecznie powalczyć o Ligę Centralną na boisku, ale i zacząć się do niej intensywnie przygotowywać. Zawodnicy wiedzą, o co grają, bardzo chcą sprowadzić na stałe jeszcze fajniejszą piłkę ręczną do Gorzowa. Liczę, że za kilka miesięcy tak będzie - zakończył dyrektor Bartnik.

OSTATNIE MECZE W GRUPIE B PIERWSZEJ LIGI:

Siódemka Miedź Legnica - Śląsk Wrocław 33:18, Olimp Grodków - UKS Kąty Wrocławskie 21:23, Grunwald Poznań - Śląsk Wrocław 26:29, Olimp Grodków - Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 30:34, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - Siódemka Miedź Legnica 24:30, Ostrovia Ostrów Wlkp. - Bór Oborniki Śląskie 29:19, UKS Kąty Wrocławskie - Real Astromal Leszno 19:18.

1. Siódemka Miedź Legnica 10 26 311:234

2. Śląsk Wrocław 10 24 286:238

3. Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 21 274:242

4. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 10 21 322:272

5. Grunwald Poznań 10 19 251:236

6. Bór Oborniki Śląskie 10 17 271:284

7. UKS Kąty Wrocławskie 10 11 213:231

8. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 10 257:290

9. Olimp Grodków 10 7 237:288

10. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 10 6 258:311

11. Real Astromal Leszno 10 3 207:261

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.