Gorzowski oddział PCK poprosił kilka miesięcy temu o remont części swoich pomieszczeń. ADM nr 4 w imieniu Miasta przeprowadził procedurę przetargową i wybrał wykonawcę remontu. Prace właśnie zostały zakończone.

Pomieszczenia PCK wymagały remontu Fot. Archiwum UM Gorzowa

- Niektóre pomieszczenia rzeczywiście znajdowały się w fatalnym stanie. Są wynajmowane od miasta i czuliśmy się odpowiedzialni, by pomóc PCK. Trwało to kilka miesięcy, ponieważ obowiązują nas odpowiednie procedury. I tak się składa, że tuż przed świętami, PCK będzie miał lepsze warunki do prowadzenia swojej społecznej działalności – poinformowała wiceprezydent Małgorzata Domagała.