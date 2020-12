Ekipa Alfy Gorzów próbuje nawiązać do wielkich tradycji waterpolo w Gorzowie. W przeszłości Stilon był 15 razy mistrzem Polski, ostatni raz w 1996 r. Następcy grają w ekstraklasie od sezonu 2018/19, a już w drugim roku w elicie zdobyli brązowy medal.

W czasie pandemii koronawirusa waterpoliści rywalizują na pustych basenach. Ekstraklasa najpierw została podzielona na dwie grupy eliminacyjne. Z każdej z nich po dwie drużyny awansują do walki o medale, a pozostałe będą bronić się przed spadkiem.

Sobota, 12 grudnia 2020 r. Ekstraklasa waterpolo: CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - AZS UNIWERSYTET WARSZAWA 15:15, w rzutach karnych 4:5 oraz 10:12 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Wszystko, co najważniejsze w grupie B, rozstrzygało się w Gorzowie. Na wyniki czekali łodzianie, którzy wcześniej zakończyli rywalizację. Z zespołem z Warszawy przyjechali Andrzej Maciejewski, Mikita Chupryna czy Marcin Bar, którzy w przeszłości wygrywali z ŁSTW najważniejsze tytuły.

- Dawno nie było w ekstraklasie tak mocnego beniaminka - podkreślał Sebastian Żabski, prezes Alfy. - To znakomita wiadomość dla naszej dyscypliny. Nie będzie łatwo, ale liczę, że wywalczymy brakujące punkty i to my znajdziemy się w grupie mistrzowskiej.

W wielkich sukcesach piłkarzy wodnych Stilonu, który grał też w europejskich pucharach, miał swój udział obecny trener Alfy Jacek Osiński. Występował m.in. z legendą waterpolo Sławomirem Andruszkiewiczem. Później 10-krotnym mistrzem Niemiec i królem strzelców tamtejszej ligi.

Przed meczami z Uniwersytetem Warszawskim w składzie Alfy pojawiło się nazwisko Andruszkiewicz. Gorzowski zespół wzmocnił 25-letni Martin, syn słynnego stilonowca. Strzelił dla Alfy sześć goli.

W obu spotkaniach przez długie minuty musieliśmy gonić warszawiaków. Goście lepiej pływali, zdobyli więcej goli z kontrataków, a nam je skutecznie uniemożliwiali. Szybko przekonaliśmy się, że awans do strefy medalowej tu trzeba będzie wyszarpać, bo tym razem w ekstraklasie mamy pięć mocnych ekip, z których jedna będzie bardzo niezadowolona.

W czwartej kwarcie pierwszego spotkania jeszcze w ostatniej minucie przegrywaliśmy 13:15. Nasz zryw był jednak udany! Oskar Szymonik zmniejszył straty do jednej bramki i przepłynął na nasze pole obrony. Po gwizdku wznawiającym grę zaatakował rywala. Zabrał mu piłkę! Indywidualną akcję zakończył trafieniem na remis na 4 sekundy przed końcem meczu!

Niestety w serii rzutów karnych przegrywamy 4:5 i mamy tylko jeden duży punkt meczowy. Przed ostatnim spotkaniem w eliminacjach stanęliśmy pod ścianą.

To znów był pojedynek pod kontrolą drużyny ze stolicy, która uciekła nam nawet na 6:11. W ostatniej kwarcie gorzowianie postawili wszystko na jedną kartę. Wypłynęli wyżej do rywali i skutecznie pomieszali im szyki. Strzeliliśmy trzy gole, nie tracąc żadnego, ale i tak końcowy wynik był dla nas niekorzystny - 10:12.

Za nami dwa pojedynki waterpolo na naprawdę niezłym poziomie, z dużą ilością walki, ciekawych akcji, w końcu z wieloma bramkami. Szkoda tylko, że ze złym zakończeniem dla zespołu Alfy. Szykowaliśmy się na 12 podobnych meczów w grupie mistrzowskiej. Tam jednak ostatecznie wystąpią inni.

Druga część sezonu ligowego 2020/21, gdzie Alfa zagra w grupie spadkowej (tam z łatwością powinniśmy odprawiać kolejnych przeciwników), rozpocznie się pod koniec lutego przyszłego roku. W styczniu poznamy zwycięzcę Pucharu Polski. Gorzowianie zapowiadają, że tam spróbują w jakiś sposób zrekompensować sobie niepowodzenie w ekstraklasie i skuteczniej powalczyć z najlepszymi drużynami w kraju.

CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - AZS UNIWERSYTET WARSZAWA 15:15, w rzutach karnych 4:5

KWARTY: 2:3, 4:3, 3:5, 6:4.

ALFA: Wiśniewski - Andruszkiewicz 4, Szymonik 2, Goździak 2, Brończyk 2, Cegielski 2, Czapla 1, Tawfik 1, Buczkowski 1, Borek, Wieloch, Gabryniewski.

CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW - AZS UNIWERSYTET WARSZAWA 10:12

KWARTY: 3:3, 3:6, 1:3, 3:0.

ALFA: Miałkowski - Brończyk 2, Borek 2, Andruszkiewicz 2, Szymonik 2, Czapla 1, Tawfik 1, Cegielski, Goździak, Buczkowski, Wieloch, Gabryniewski.

KOŃCOWA TABELA GRUPY B - ELIMINACJE:

1. AZS Uniwersytet Warszawa 6 14 101:54

2. ŁSTW Ocmer Łódź 6 12 75:56

3. CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW 6 10 124:57

4. Arkonia Szczecin 6 0 38:171

AKTUALNA TABELA GRUPY A - ELIMINACJE:

1. Box Logistics Waterpolo Poznań 6 18 120:46

2. Łukosz WTS Polonia Bytom 6 18 93:26

3. KSZO Ostrowiec Św. 7 9 73:96

4. UKS Neptun Uniwersytet Łódzki 7 6 67:123

5. ŁSTW Politechnika Łódzka 8 -2 53:105

Czołowe dwie drużyny z każdej grupy eliminacyjnej awansują do grupy mistrzowskiej, gdzie zagrają systemem każdy z każdym sześć rund o medale.