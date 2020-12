- Pamiętam tak dobrą naszą grę w tym sezonie. To było na początku sezonu w Krakowie, gdzie też wygraliśmy 3:0 - mówił zadowolony Tomasz Kowalski, szkoleniowiec Olimpii. Ładnych parę tygodni czekaliśmy na tak optymistyczne wieści z Sulęcina. Beniaminek zaczął rozgrywki na zapleczu PlusLigi od dwóch zwycięstw, ale dalej popsuł nam wszystko koronawirus. O kolejne punkty było już znacznie trudniej.

W meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki znów mieliśmy wydarzenia boiskowe pod kontrolą. Właściwie w każdym elemencie nasi siatkarze pokazywali się z dobrej strony, unikali kryzysów. Stąd brak jakichkolwiek roszad w składzie.

- Czuliśmy na porządnych treningach, że wchodzimy na swoje wysokie obroty. Teraz pokazaliśmy to w meczu i mam nadzieję, że tak samo będzie w kolejnych - powiedział Grzegorz Turek, wybrany MVP spotkania z Lechią. Atakujący Olimpii zdobył 19 pkt przy bardzo wysokiej, 63-procentowej skuteczności.

Najmocniej goście naciskali w secie otwarcia, gdzie po powtórnym ataku Dawida Sokołowskiego zbliżyli się do Olimpii w końcówce na 22:23. Wygraną naszym siatkarzom zapewnił jednak niezawodny Turek.

Kolejny, bardzo ważny mecz sulęcińskich siatkarzy już w najbliższą środę, 16 grudnia. W pojedynku z Białymstokiem, który też jest za nami w tabeli, będziemy odrabiać zaległości z 5. kolejki.

OLIMPIA SULĘCIN - LECHIA TOMASZÓW MAZOWIECKI 3:0

SETY: 25:22, 25:20, 25:21.

OLIMPIA: Kordysz, Rymarski, Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero).

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

OLIMPIA SULĘCIN - Lechia Tomasz Maz. 3:0, BAS Białystok - LUK Politechnika Lubin 0:3, Gwardia Wrocław - Mickiewicz Kluczbork 3:0, Norwid Częstochowa - MCKiS Jaworzno 3:1, Zaksa Strzelce Opolskie - BBTS Bielsko-Biała 1:3, AZS AGH Kraków - Krispol Września 3:0.

1. BBTS Bielsko-Biała 13 37 39:11

2. LUK Politechnika Lublin 13 36 36:5

3. Visła Bydgoszcz 11 28 32:11

4. Gwardia Wrocław 13 26 30:19

5. Norwid Częstochowa 11 20 22:17

6. Avia Świdnik 10 19 22:14

7. Mickiewicz Kluczbork 10 17 20:16

8. Zaksa Strzelce Opolskie 13 14 19:28

9. KPS Siedlce 10 12 16:21

10. OLIMPIA SULĘCIN 11 11 14:24

11. AZS AGH Kraków 12 11 17:28

12. Krispol Września 12 11 15:28

13. Lechia Tomaszów Maz. 11 9 17:29

14. BAS Białystok 12 5 11:35

15. MCKiS Jaworzno 12 5 10:34

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.