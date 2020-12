Wielkie gotowanie to inicjatywa w ramach akcji „Szlachetna paczka” i miejskiej kampanii „Gorzów blisko świąt”. Gorzowscy szefowie kuchni wspólnie ugotują wigilijne potrawy, które później trafią do ponad 20 gorzowskich rodzin.

- To jest działanie, które nasi mistrzowie już podjęli w ubiegłym roku. W tym roku robią to wspólnie z miastem, z większym rozmachem i proszą o pomoc mieszkańców - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji.

W tym roku mieszkańcy mogą więc wesprzeć akcję. Od poniedziałku, 14 grudnia, do środy, 16 grudnia, można przekazać produkt do gotowania dla kucharzy lub dodatek żywnościowy do paczki, która trafi do adresatów jeszcze przed Wigilią. Partnerem akcji są firmy: Ulton, Kaufland i Bukieteria, przy wsparciu miejskiego wydziału obsługi inwestora i biznesu.