W naszej drużynie, po dwóch porażkach na otwarcie sezonu, zmienił się trener. Pawła Wójcika zastąpił Mariusz Misiura. Pod jego wodzą Warta odniosła pięć zwycięstw, zgromadziła 18 pkt. Zimę spędzi w strefie spadkowej. Nasi piłkarze fatalnie spisywali się w roli gospodarza. Nie mogli przekonać się do boiska przy Olimpijskiej, gdzie mało trenowali. W ośmiu spotkaniach zabrali rywalom zaledwie 4 pkt.

Warciarze mieli problem ze zdobywaniem goli. Strzelili ich tylko 18, to najmniej w lidze. Nawet trzy zespoły za nami w tabeli były bardziej skuteczne, choć trzeba od razu dodać, że o wiele gorzej broniły. 7 bramek dla gorzowian zdobył 39-letni Paweł Posmyk, który pełni też funkcję asystenta pierwszego szkoleniowca.

- Chcieliśmy czegoś więcej, ale ostatecznie ta nasza zdobycz nie jest taka tragiczna, bo od bezpiecznego miejsca w tabeli dzieli nas zaledwie punkt. To wszystko jest wiosną zdecydowanie do odrobienia – mówił trener Misiura. - Patrzę w przyszłość optymistycznie, bo wiem, jaką przez ostatnie tygodnie zespół Warty przeszedł zmianę. Pamiętam moją pierwszą połowę, w domowym meczu u siebie i tą ostatnią. Piłkarsko to jest niebo a ziemia. Trenujemy do 17 grudnia, mamy już plan, na jakich pozycjach chcielibyśmy się wzmocnić. Rozegramy zimą kilkanaście sparingów, aby dać szansę młodym zawodnikom z akademii. Przyszedłem do Gorzowa z nadzieją, że zbuduję tutaj coś dużego, a wychowankowie, piłkarze z regionu, mają w drużynie pełnić istotną rolę.

Rewanże w „gorzowskiej” grupie trzeciej ligi mają się rozpocząć w sobotę, 6 marca. Wtedy warciarze mają w terminarzu spotkanie w roli gospodarza z Górnikiem II Zabrze.

TABELA 3. GRUPY TRZECIEJ LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:

1. Ruch Chorzów 18 44 48:15

2. Polonia Bytom 18 42 43:18

3. Ślęza Wrocław 18 38 44:18

4. GKS Pniówek 74 Pawłowice 18 33 32:22

5. LKS Goczałkowice Zdrój 18 32 33:25

6. Lechia Zielona Góra 18 28 29:30

7. Zagłębie II Lubin 18 25 30:22

8. MKS Kluczbork 18 25 34:34

9. Stal Brzeg 18 24 34:28

10. Gwarek Tarnowskie Góry 18 23 29:39

11. Rekord Bielsko-Biała 18 23 27:22

12. Miedź II Legnica 18 22 25:30

13. Górnik II Zabrze 18 21 32:30

14. Piast Żmigród 18 20 31:32

15. ROW 1964 Rybnik 18 19 24:33

16. WARTA GORZÓW 18 18 18:35

17. Foto Higiena Gać 18 17 26:41

18. Polonia Nysa 18 11 21:49

19. Polonia Stal Świdnica 18 10 20:57

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.