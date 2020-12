Stilonowcy byli źli, gdy przez pandemię koronawirusa odwołano rundę wiosenną poprzedniego sezonu. Teraz już możemy tylko gdybać, czy to nie była zbyt pochopna decyzja. Fakty są takie, że na czele tabeli obie drużyny piłkarskie z Gorzowa dzieliły zaledwie 3 pkt, a jednak to Warta cieszyła się z awansu o klasę wyżej.

Na otwarcie sezonu 2020/21, zamiast potwierdzenia klasy, oglądaliśmy straszny falstart Stilonu. Trzy przegrane mecze i przez chwilę nawet miejsce w strefie spadkowej. Ważna decyzja: na ławce trenerskiej Kamila Michniewicza zastąpił Krzysztof Kaczmarczyk, którego wspiera Jacek Skrzyński.

Pod nowymi rządami niebiesko-biali zaczęli konsekwentnie grać w nowym ustawieniu. Z 15 meczów, dziewięć wygrali, ale i sześć zremisowali. - Gdy z trenerem Jackiem prowadziliśmy zespół, straciliśmy jedynie pięć goli - opowiadał Krzysztof Kaczmarczyk. - Faktycznie naszą bolączką była skuteczność i za dużo remisów, ale i tak jestem zadowolony, bo mamy młodą drużynę, która stale robiła postęp. 10 punktów straty do Cariny to dużo, wierzę jednak, że wiosną pogonimy za czołówką.

Kto oglądał mecze Stilonu, widział lukę w napadzie, brak klasycznej, bramkostrzelnej dziewiątki. - Aktualne miejsce oczywiście nas nie zadowala, ale nie odpuszczamy, wciąż jest do rozegrania 18 meczów - mówił prezes klubu Krzysztof Olechnowicz. - Będziemy też szukać napastnika, mam nadzieję, że takiego uda się znaleźć.

Kto zostanie nowym trzecioligowcem? Działacze Cariny i Dębu zapowiadają, że jeśli wiosną będą najlepsi, to nie odpuszczą i spróbują swoich sił o klasę wyżej. To nie jest dobra wiadomość dla stilonowców. Wyniki z jesieni pokazują, że po prostu w rundzie rewanżowej muszą wygrywać wszystko.

– Strata jest naprawdę spora – przyznał kapitan zespołu Łukasz Maliszewski. – Chcemy jednak dobrze się przygotować, liczę też, że ktoś nas wzmocni. Mamy zamiar bić się o pierwsze miejsce, dopóki będzie na to szansa.

Początek rundy wiosennej jest zaplanowany na 6 marca. Wtedy Stilon ma zagrać z Ilanką Rzepin.

TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:

1. Carina Gubin 18 43 56:18

2. Dąb Sława Przybyszów 18 40 52:29

3. Ilanka Rzepin 18 39 53:25

4. Czarni Browar Witnica 18 34 31:23

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 18 33 33:12

6. Polonia Słubice 18 33 33:22

7. Odra Nietków 18 31 38:28

8. Spójnia Ośno Lubuskie 18 26 29:28

9. Korona Kożuchów 18 25 31:25

10. Arka Nowa Sól 18 24 31:30

11. Piast Iłowa 18 22 34:35

12. Lechia II Zielona Góra 18 22 37:35

13. Meprozet Stare Kurowo 18 20 21:37

14 ZAP Syrena Zbąszynek 18 19 25:37

15. Pogoń Świebodzin 18 18 23:31

16. Czarni Żagań 18 17 26:31

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 18 12 16:57

18. Pogoń Skwierzyna 18 11 17:50

19. Stal Sulęcin 18 6 15:48

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.