O stypendia mogą się starać juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy będący pierwszy rok w tej kategorii oraz osoby z niepełnosprawnościami. Niezależnie od tego, czy uprawiają sporty indywidualne, czy drużynowe.

Muszą oni jednak spełnić w 2020 r. co najmniej jeden z następujących warunków - informuje urząd marszałkowski i podaje kryteria:

Wnioski o przyznanie stypendium dla sportowców mogą składać lubuskie kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. - Wraz z zaopiniowanym przez Lubuską Federację Sportu wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku - dodaje urząd.

Nabór wniosków zakończy się 8 stycznia. Gdzie można złożyć dokumenty? W Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie.

REKLAMA

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.