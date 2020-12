W trwającym sezonie, gdzie także waterpoliści muszą sobie radzić z koronawirusem, rozgrywać mecze ligowe bez kibiców, najpierw dziewięć drużyn zostało podzielonych na dwie grupy eliminacyjne. Za chwilę rozstrzygnie się, kto od końca lutego zagra o medale, a kto w grupie spadkowej.

Wszystko jasne jest już w grupie A, gdzie niepokonani są obrońcy złota z Bytomia oraz poznaniacy. Bezpośrednie mecze 19 i 20 grudnia zdecydują, która z tych ekip zajmie pierwszą pozycję. To jest jednak wyłącznie sprawa prestiżowa, bo w grupie mistrzowskiej wszystko zacznie się od nowa.

My spoglądamy na Gorzów i basen Słowianki. Waterpoliści Alfy podejmą AZS Uniwersytet Warszawa. Obie drużyny mają po 9 pkt, przywiozły po jednym zwycięstwie z mocnej Łodzi.

- AZS ze stolicy idzie naszym tropem - opowiadał Sebastian Żabski, prezes Alfy Gorzów. - Szkolenie w Warszawie od zawsze było bardzo mocne i szerokie. Z tego korzysta nasz najbliższy rywal. Krok po kroku budował drużynę, a dopóki nie miał zespołu seniorskiego, wysyłał swoich najlepszych graczy, aby ogrywali się u innych. Po awansie do ekstraklasy wychowankowie wrócili do domu.

Czy prezes ma obawy przed sobotnimi konfrontacjami? - Wierzę w nasze możliwości, ale obawy na pewno są - przyznał Sebastian Żabski. - Uważam, że już dawno w elicie nie mieliśmy tak mocnego beniaminka. Z drugiej strony cieszę się, bo rośnie poziom piłki wodnej w Polsce, a to w tym trudnym czasie, dobra wiadomość dla naszej dyscypliny. Liczę, że dostaniemy się do czołowej czwórki, a tam do rozegrania będzie kolejnych 12 meczów, same atrakcyjne, z groźnymi przeciwnikami. Najpierw jednak skupiamy się na sobocie i arcyważnych spotkaniach z Warszawą.

AKTUALNA TABELA GRUPY B - ELIMINACJE:

1. ŁSTW Ocmer Łódź 6 12 75:56

2. CHEĆKO BRUKARSTWO ALFA GORZÓW 4 9 99:30

3. AZS Uniwersytet Warszawa 4 9 74:29

4. Arkonia Szczecin 6 0 38:171

AKTUALNA TABELA GRUPY A - ELIMINACJE:

1. Box Logistics Waterpolo Poznań 6 18 120:46

2. Łukosz WTS Polonia Bytom 6 18 93:26

3. KSZO Ostrowiec Św. 6 6 57:85

4. UKS Neptun Uniwersytet Łódzki 6 6 56:107

5. ŁSTW Politechnika Łódzka 8 -2 53:105

Czołowe dwie drużyny z każdej grupy eliminacyjnej awansują do grupy mistrzowskiej, gdzie zagrają systemem każdy z każdym sześć rund o medale.