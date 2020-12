Obiekty skarbówki powstaną na Zawarciu przy ul. Wał Okrężny. W budynku o powierzchni ok. 8,5 tys. m kw. będą się mieścić siedziby Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ma to być miejsce pracy dla ok. 350 pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Budowa ma rozpocząć się w 2022 r. i potrwa ok. 3 lat. Również władze miasta liczą, że budowa urzędów KAS będzie ważnym impulsem dla rozwoju Zawarcia i wpłynie na atrakcyjność tej części miasta. Inwestycja ma kosztować ponad 60 mln zł i będzie sfinansowana z budżetu państwa.