Data premiery – niestety na razie tylko internetowej - nie jest przypadkowa. Gdyby Marek Grechuta żył, właśnie 10 grudnia obchodziłby swoje 75. urodziny. To właśnie w hołdzie temu artyście Artur Barciś postanowił stworzyć muzyczny spektakl "Świecie nasz".

- Ten spektakl był moim marzeniem od lat. Wychowałem się na piosenkach Marka Grechuty, to one ukształtowały moją wrażliwość. Ostatnio zrozumiałem, jak bardzo poezja, którą śpiewał Grechuta, jest aktualna, jak bardzo, mimo upływu lat, te piosenki są nam niezwykle bliskie – wyjaśnia znany aktor i reżyser. Nie dziwi, że ten spektakl postanowił zrealizować właśnie w Teatrze im. J. Osterwy. - Zespół gorzowskiego teatru znam bardzo dobrze, zrealizowałem tu już trzy przedstawienia. Wiedziałem, że będzie idealny do stworzenia i tego projektu – dodaje.