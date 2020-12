Tymczasem prace przy budynku trwają „na wielu frontach”. Kończy się okładanie elewacji, nawet przygotowana jest już ziemia pod przyszłe trawniki, a w środku jednocześnie wyklejane są się okładziny ścian, montowane instalacje.

Wydać, że inwestycja wykonywana przez Budimex poszła bardzo sprawnie i to mimo że odbywała się prawie cały czas w warunkach pandemii pandemii. - Nie tak dawno, we wrześniu ubiegłego roku wmurowaliśmy kamień węgielny, a już wkrótce zaczniemy pierwsze odbiory – mówi Jerzy Ostrouch, prezes zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

W budynku będą się mieścić Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Hematologii oraz Bank Komórek Macierzystych.

Dla OIOM to będzie oznaczało spełnienie obowiązujących przepisów, bo liczba łóżek powiększy się z 12 do 22, czyli nawet ponad wymagane 2 proc. wszystkich miejsc szpitalnych. Do tej pory nie było takich możliwości, bo szpital był projektowany w czasach, kiedy OIOM traktowano jako pewien dodatek do reszty oddziałów.

Natomiast Oddział Hematologii, jedno z ważnych ogniw w całym systemie leczenia onkologicznego w szpitalu, zyska nowe możliwości. Od ponad dwóch lat to jeden z oddziałów, które mają status kliniki. Na podstawie umowy z Uniwersytetem Zielonogórskim szkolą się tu studenci medycyny.

Inwestycja oznacza jednak przede wszystkim lepsze warunki dla pacjentów. Tym bardziej że na ostatniej kondygnacji pawilonu mieścić się będzie Bank Komórek Macierzystych, pierwszy w województwie. Szpital przygotowuje się bowiem do przeprowadzania przeszczepów szpiku kostnego. A Lubuskie jest jednym z niewielu województw, gdzie pacjenci nie mają jeszcze tego na miejscu.

Dziś pacjent, który przejdzie leczenie onkologiczne, jest po chemioterapii i radioterapii, potem wysyłany jest np. do Poznania czy Warszawy. – Często jest to poza jego możliwościami, bo nie ma pieniędzy na dojazdy, noclegi, utrzymanie. Trzeba jeździć wielokrotnie, a na dodatek na przeszczep musi czekać w kolejce. Nie może być tak, że ktoś urodził się Lubuszaninem i ma przez to gorszy dostęp do leczenia i opieki medycznej – zauważa dr Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierownik Kliniki Hematologii UZ.

Szpital zacznie od procedury przeszczepu komórek szpiku od samych pacjentów. Od pacjenta pobierane są zdrowe komórki i przechowywane w ciekłym azocie. Potem przechodzi on chemioterapię i radioterapię, a na koniec można te pobrane komórki przeszczepić.

Nowy pawilon ma trzy piętra, jest podpiwniczony i połączony przejściem z już istniejącymi budynkami. Powierzchnia użytkowa to ponad 2,3 tys. m kw. Będzie można hospitalizować w nim ok 150 pacjentów.

Całkowity koszt inwestycji to 44 mln zł., z czego 18 mln zł przekazał samorząd województwa.

Po oddaniu do użytku nowego obiektu szpital będzie mógł też wprowadzić korzystne zmiany w starej części lecznicy. O zajmowaną obecnie przez hematologię powierzchnię będzie można powiększyć oddział pediatryczny, a powierzchnia po OIOM-ie przyda się np. pod blok operacyjny.