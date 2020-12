Liderką naszego zespołu była Amerykanka Megan Gustafson, która brylowała pod koszami. Zeszła dzisiaj z boiska jedynie na 1,5 minuty. Trafiła aż 15 z 25 rzutów, zdobyła 33 pkt. Do tego dołożyła 15 zbiórek. 27 pkt rzuciła Bułgarka Borisława Christowa (11/18 z gry).

Po stronie gospodyń triple-double skompletowała Amerykanka Jessica January - 17 pkt, 10 zbiórek i 10 asyst, a najskuteczniejsza ze wszystkich grających była Brytyjka Sydney Wallace - 37 pkt, w tym osiem trójek przy fantastycznej skuteczności zza łuku 8/14.

Zagłębie to drużyna oddająca najwięcej rzutów w ekstraklasie. Sosnowiczanki nie myślą o budowaniu skomplikowanych akcji. Jest pozycja? To próbujemy trafić. Z pewnością beniaminek nieco urozmaicił rozgrywki koszykarskiej, kobiecej elity, ale na czołówkę ligi jest za słaby. Dziś gorzowianki nie miały w składzie chorych Cheridene Green i Agnieszki Szott-Hejmej, dlatego wystawiły tylko sześć zawodniczek, a i tak miały to spotkanie pod kontrolą. Oprócz pierwszej kwarty, gdzie pozwoliły się rywalkom wystrzelać.

- Przyjechałyśmy w okrojonym składzie, ale wytrzymałyśmy mecz fizycznie. W trzeciej kwarcie wypracowałyśmy sobie już 20 punktów przewagi - powiedziała nasza rozgrywająca Dominika Owczarzak.

Koronawirus u niepokonanych. W weekend mamy wolne

Rozgrywki EBLK zaburzają kolejne przypadki koronawirusa. Tym razem u dwóch niepokonanych drużyn w lidze. Dlatego gorzowianki nie zagrają z CCC Polkowice w najbliższy weekend, a obrończynie złota Arka Gdynia już odwołały swoje wszystkie mecze aż do świąt.

Teraz najbliższy pojedynek naszych koszykarek w terminarzu to wyjazd do Bydgoszczy w niedzielę, 20 grudnia.

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 78:90

KWARTY: 23:20, 12:26, 24:30, 19:14.

ZAGŁĘBIE: Wallace 37 (8x3), January 17 (2), Jasnowska 9 (3), Toure 6, Vucković 2 oraz Stasiuk 7 (1), Wojtala, Jasiulewicz, Rutkowska.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Gustafson 33, Christowa 27 (3x3), Doyle 11 (1), Kaczmarczyk 6, Dźwigalska 3 (1) oraz Owczarzak 10 (1).

ZALEGŁE MECZE W EBLK:

Zagłębie Sosnowiec - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 78:90, Politechnika Gdańska - Enea AZS Poznań 87:83.

1. VBW Arka Gdynia 8 16 757:481

2. CCC Polkowice 8 16 727:468

3. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 9 16 721:612

4. Basket 25 Bydgoszcz 9 16 709:639

5. Pszczółka AZS UMCS Lublin 9 15 718:639

6. Politechnika Gdańska 10 14 759:808

7. Zagłębie Sosnowiec 9 13 727:695

8. Ślęza Wrocław 9 12 641:666

9. Enea AZS Poznań 9 11 626:682

10. GTK Gdynia 9 9 543:804

11. Energa Toruń 9 9 416:850

Po zakończeniu sezonu zasadniczego, osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.