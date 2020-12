- Jestem bardzo dumna, że ta nasza szkoła rodzenia powstała. Od poprzedniego miejsca różni się bardzo. Pomieszczenia są przestronne, klimatyzowane, a przede wszystkim praktyczne. Mamy osobna szatnię dla mam ciężarnych, osobną dla osób towarzyszących, jest pokój konsultacyjny, gdzie przyszli rodzice będą mogli korzystać z konsultacji przed lub po porodzie, jeśli będzie taka potrzeba – mówi Wioletta Gębicz, położna i koordynatorka Szkoły Rodzenia. - Od początku pandemii działamy online. To inne zajęcia, musieliśmy się przystosować, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo. Kiedy tylko będzie to możliwe, wystartujemy ze stacjonarnymi zajęciami – dodaje.

Jerzy Ostrouch, prezes zarządu szpitala podkreśla wielki kontrast z tym, czym Szkoła Rodzenia dysponowała wcześniej. Ale też zaznacza, że to tylko jedno z wielu przedsięwzięć, jakie szpital, mimo obecnej sytuacji, realizuje. - W tym roku zrealizowaliśmy inwestycje na poziomie ok. 50 mln zł. Dosłownie za chwilę będziemy otwierali oddział intensywnej opieki medycznej wraz z oddziałem hematologii tuż za oknem – mówi. Nowy obiekt widać przez okno szkoły rodzenia, która mieści się w tym samym pawilonie szpitala, co oddział rehabilitacji. Powstał w nieco ponad rok, bo budowa rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, a już w styczniu rozpocznie się odbiór. - W międzyczasie prowadziliśmy też ogromne działania związane z COVID-19. Niemal od podstaw tworzyliśmy laboratorium mikrobiologiczne i w tym roku staliśmy się największym w województwie ośrodkiem wykonującym testy na COVID-19. Na bieżąco musieliśmy elastycznie podejmować wyzwania, najpierw związane z tworzeniem szpitala jednoimiennego, potem jako szpital koordynujący. A jednocześnie kontynuujemy program inwestycyjny, możliwy dzięki staraniom parlamentarzystów samorządu. Inwestowaliśmy w wyposażenie szpitala. Tylko w tym roku wzbogaciliśmy się o dwa nowe tomografy, wyposażenie dla OIOM, realizujemy zakup banku komórek, rozstrzygniemy też przetarg na dostawę urządzenia, które umożliwi szpitalowi wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych (robot DaVinci przyp. red.). To wszystko powoduje, że szpital staje się placówką w ekstraklasie na terenie kraju – wylicza prezes Ostrouch.

Nową Szkołę Rodzenia odwiedzili lubuscy parlamentarzyści. - Sama jestem mamą i babcią. Tak się składa, że moje dwie córki są właśnie w ciąży. Wiem, jak ważne jest dla młodych mam przygotowanie do porodu. W moich czasach takich możliwości było niewiele. Tutaj rodzice przygotują się na wszystko co może się wydarzyć przed i po porodzie.

Poseł Waldemar Sługocki zaznaczył, że takie działania to jedne z elementów starań o odwrócenie niekorzystnego bilansu demograficznego. - Pamiętam narodziny mojej córki, 16 lat temu, i nie miałem przyjemności korzystania z tak pięknej szkoły rodzenia. Przyjście dziecka na świat to niesamowite przeżycie. Przyszli rodzice będą mogli się do tego przygotować w tak pięknym miejscu – stwierdził. I przypomniał, że jeszcze kilka lat temu szpital był w fatalnej sytuacji, a udało się go uratować dzięki ówczesnemu planowi restrukturyzacji. - Udało się go oddłużyć i dziś widać, jak można w nowoczesny, dynamiczny i odważny sposób rozwijać służbę zdrowia dzięki odpowiedniej polityce prozdrowotnej i wsparciu samorządu. A przecież warunki nie są dobre, system ryczałtowy temu nie sprzyja – mówił poseł.