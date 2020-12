To jeden z najdroższych odcinków trasy S3 biegnącej od Bałtyku do Czech, przecinającej województwo lubuskie. Kontrakt na ponad 1,2 mld zł wygrały firmy PORR Bau z Wiednia i PORR Warszawy. Zbudują na Dolnym Śląsku 16-kilometrowy odcinek drogi przez Góry Kaczawskie i Góry Wałbrzyskie (Bolków–Kamienna Góra). Budowa odcinka z Bolkowa do Lubawki na granicy z Czechami pochłonie 3,8 mld zł.

Drogowcy, by przebić się przez górski teren, muszą wydrążyć tunele: pierwszy o długości ok. 2,3 km pomiędzy Sadami Górnymi, Starymi i Nowymi Bogaczowicami oraz drugi o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.