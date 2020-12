Zabawa w ramach akcji "Gorzów blisko świąt" już się zaczęła. Na profilu facebookowym miasta można było zobaczyć pierwszą fotozagadkę, tj. nieoczywiste zdjęcie z Gorzowa. Na osiem pierwszych osób, które w wiadomości prywatnej na Facebooku prawidłowo zidentyfikowały to miejsce, czeka świąteczny zestaw miejskich gadżetów. Po ich odbiór będzie można zgłosić się we worek w godzinach od 14.00 do 16.30 pod okno Świętego Mikołaja. Kartonik pełen prezentów zostanie wydany przez okno, dzięki specjalnemu wysięgnikowi, za pomocą liny – bezpiecznie, bez konieczności kontaktu.

Fot. Materiały prasowe UM Gorzów Okno będzie otwierać się w każdy wtorek i czwartek aż do świąt (8, 10, 15, 17 i 22 grudnia), a w dni poprzedzające, czyli w poniedziałki i środy, o godzinie 16.00, na FB umieszczane będą kolejne fotozagadki. A reguły zabawy zawsze będą takie same: dla pierwszych ośmiu osób, które w wiadomości prywatnej na Facebooku prawidłowo wskażą lokalizację i nazwę miejsca, gdzie zostało zrobione zdjęcie, będzie przygotowany zestaw świątecznych gadżetów. Wśród nich kalendarz na 2021 rok, słoiczek z masełkiem jabłkowym, zestaw pocztówek gorzowskich i in. Bożonarodzeniowy nastrój i kampania "Gorzów blisko świąt" REKLAMA Akcja „Okno świętego Mikołaja” to jedno z działań w ramach corocznej kampanii „Gorzów blisko Świat”.