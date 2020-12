Kolejne zestawy do „Barszczu po gorzowsku” zostaną przygotowane tuż przed świętami Bożego Narodzenia i będą rozdawane przez trzy dni - od 16 do 18 grudnia – również w świątecznym tramwaju.

W takim zestawie są buraki, jabłka, seler, pietruszka i chrzan, podstawowe składniki do ugotowania barszczu. Produkty pochodzą od lokalnych dostawców i sprzedawców z ryneczku przy Jerzego.

A do zestawów dołączone są przepisy świąteczne na barszcz od Pawła Salamona, znanego szefa kuchni, ambasadora kampanii Gorzów #Stąd Jestem.

To właśnie Paweł Salamon wspólnie z innym szefem kuchni Krzysztofem Marciniakiem gotowali przed rokiem „barszcz po gorzowsku” dla mieszkańców na ryneczku przy Jerzego i dzielili się tajnikami dobrego barszczu z mieszkańcami.

W tym roku, z uwagi na ograniczenia epidemiczne nie może być wspólnego gotowania i degustacji, ale za to GRH przygotował dla mieszkańców zestawy i każdy może uwarzyć barszcz w domu. Akcja „Barszcz po gorzowsku do rąk własnych” to jedno z wielu zaplanowanych działań w ramach kampanii „Gorzów blisko Świat”.