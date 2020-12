- Na obu „ślepych” odcinkach ul. 30 Stycznia wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, przy zachowaniu obecnego układu parkowania i zorganizowaniu na końcu miejsca do zawracania pojazdów. W przypadku ul. Jagiellończyka zachowany zostanie ruch dwukierunkowy - informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu.

Odcinek ul. Jagiellończyka przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim będzie będzie dostępny wyłącznie od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, natomiast odcinek od strony placu Grunwaldzkiego będzie skomunikowany wyłącznie od ul. Dąbrowskiego, która na odcinku od Jagiellończyka do Dąbrowskiego przekształcona zostanie w drogę jednokierunkową z możliwością parkowania wzdłuż jezdni po lewej stronie.

Fot. Materiały UM Gorzów

- W związku z zaślepieniem ul. Jagiellończyka i 30 Stycznia prosimy kierowców o niezastawianie końcowych odcinków, na których zorganizowane zostaną miejsca do zawracania oraz stanowiska czasowe dla pojazdów zaopatrzenia oznakowane żółtymi „kopertami” - apeluje Rafał Krajczyński.

Aby ułatwić kierowcom poruszanie się po ulicach Nowego Miasta, zostaną udostępnione przejazdy tymczasowe w ciągu ul. Borowskiego oraz ul. Krzywoustego. Będą to przejazdy jednokierunkowe w przeciwnych relacjach. Zaprojektowano więc wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Borowskiego na odcinku od Chrobrego do Dąbrowskiego oraz ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Armii Polskiej.

Takie zmiany pozwolą na dopuszczenie parkowania ukośnego na ul. Krzywoustego, na długości placu Nieznanego Żołnierza (Kwadratu), dopuszczenia parkowania po lewej stronie ul. Dąbrowskiego oraz po obu stronach ul. Borowskiego.

Podczas tego etapu remontu i tymczasowej organizacji ruchu przejazd poprzeczny przez plac budowy (ul. Chrobrego i Mieszka I) zapewniony będzie w ciągu ulic: Łokietka (jeden kierunek od Dąbrowskiego do Armii Polskiej), Krzywoustego (przejazd tymczasowy, jeden kierunek od Dąbrowskiego do Armii Polskiej) oraz Borowskiego (przejazd tymczasowy, jeden kierunek od Chrobrego do Dąbrowskiego).

Nadal otwarte będzie skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, czyli możliwy będzie przejazd wzdłuż ul. Mickiewicza z pierwszeństwem przejazdu oraz otwarty będzie wlot północny od strony al. Andrzejewskiego/Roosevelta.

Płynność ruchu na trasach objazdowych może dodatkowo poprawić korekta oznakowania na wlocie ul. Mościckiego, przed skrzyżowaniem z ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie pas lewoskrętu zostanie wydzielony, a pas prawy służył będzie do jazdy w prawo i na wprost.