Po serii 13:0, w drugiej kwarcie wrocławianki wyszły na prowadzenie 35:25, a po zmianie strony odskoczyły na chwilę nawet na 13 pkt - 44:31. I co? I nic. Przede wszystkim bez nerwów, bo Ślęza tak gra w tym sezonie. Niedawno w Bydgoszczy miała już 20 pkt przewagi, a jednak przegrała.

- Niestety powoli przyzwyczajamy się, że scenariusz naszych meczów właśnie tak wygląda - przyznał Arkadiusz Rusin, trener gości. - Szarpiemy w defensywie, zażarcie walczymy na tablicach [Ślęza wygrała dzisiaj ofensywną deskę 15:11], dopóki mamy siły. Na czub tabeli ligi nasza ławka jest jednak zbyt wąską. Głupoty na boisku wynikają przede wszystkim ze zmęczenia. W czwartej kwarcie ten pociąg także w Gorzowie nam odjechał.

Na prowadzenie 63:61, którego już nie oddały, gorzowianki wyszły po koszu rozgrywającej Dominiki Owczarzak. Główne role po naszej stronie odegrało jednak trio - Cheridene Green (22 pkt z rezerwy, 9/12 z gry, 8 zbiórek), Megan Gustafson (17 pkt, 11 zbiórek) i Kathleen Doyle (18 pkt). Wygraliśmy ze Ślęzą, korzystając jedynie z siedmiu zawodniczek.

- Rzuty za trzy to nie jest największa siła naszej drużyny i Ślęzy. U nas wpadły one w najważniejszych momentach, trafiła Gustafson. Megan nie zawodzi nas w końcówkach, tak samo jak Kathleen Doyle. Ta ostatnia grała od kosza do kosza, szukała łatwych punktów i przewinień. Nie pozwalała zorganizować się przeciwniczkom - podsumował Dariusz Maciejewski, trener naszego zespołu.

W środę, 9 grudnia gorzowskie koszykarki będą odrabiać zaległości z 5. kolejki. Zagrają z Zagłębiem w Sosnowcu. Tym meczem rozpoczną serię trzech wyjazdów, które czekają je jeszcze przed świętami.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - ŚLĘZA WROCŁAW 72:63

KWARTY: 21:20, 10:20, 16:10, 25:13.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Doyle 18 (1x3), Gustafson 17 (1), Christowa 11, Kaczmarczyk 2, Dźwigalska oraz Green 22, Owczarzak 2.

ŚLĘZA: Jones 22, Sutton 11 (1x3), Jakubiuk 8, Dobrowolska 7 (1), Dudasova 7 (1), oraz Dedić 5, Puter 3 (1).

WYNIKI Z 10. KOLEJKI:

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - Ślęza Wrocław 72:63, Zagłębie Sosnowiec - GTK Gdynia 99:62, Pszczółka AZS UMCS Lublin - Enea AZS Poznań 83:63.

1. VBW Arka Gdynia 8 16 757:481

2. CCC Polkowice 8 16 727:468

3. Pszczółka AZS UMCS Lublin 9 15 718:639

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 8 14 631:534

5. Basket 25 Bydgoszcz 8 14 621:554

6. Zagłębie Sosnowiec 8 12 649:605

7. Ślęza Wrocław 9 12 641:666

8. Politechnika Gdańska 8 11 587:637

9. Enea AZS Poznań 8 10 543:595

10. GTK Gdynia 9 9 543:804

11. Energa Toruń 9 9 416:850

Po zakończeniu sezonu zasadniczego, osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.