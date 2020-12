Mural można było oglądać już od kilku dni. Twórcami malowidła są artyści z grupy Art Garage. Pomysłodawcą byli Bernard Łysiak, społecznik związany z Lewicą i koordynator Strajku Kobiet w Słubicach, aktywistka Wiktoria Górkiewicz oraz grupa zrzeszająca wszystkich strajkujących w mieście – Czarne Słubice. Słubiczanie wielokrotnie spotykali się, by wyrazić poparcie dla Strajku Kobiet.

Strajk Kobiet. W Słubicach powstał mural z kobietą i czerwoną błyskawicą Fot. Nasze Słubice PL

W czwartek odbyło się uroczyste odsłonięcie, podczas którego obecna była m.in. Anita Kucharska-Dziedzic.

Dzieło szybko padło ofiarą niezgadzających się z ideą Strajku Kobiet lub po prostu wandali. Lubuska reprezentantka Lewicy w sejmie poinformowała o jego zniszczeniu na Facebooku w sobotę przed południem.

„Są tacy, którzy myślą, że jak wygumkują prawa kobiet, to kobiety nie będą o nie walczyć. Obszczymury myślą, że jak zniszczą mural, to kobiety się poddadzą i wrócą do usługiwania im, wychwalając patriarchat. Te prymitywy są zbyt głupie, żeby to ogarnąć. Dlatego do tych, którzy w nocy, tchórzliwie, w ukryciu zniszczyli mural, trafi tylko jedno - WY****DALAĆ! - komentuje w ostrym tonie posłanka. - Biedne, żałosne cienkie bolki, które sądzą, że rządzą. Pielęgnujcie te złudzenia. Nie potrwają długo!” - dodaje.

„Sprawa zostanie zgłoszona na policję, a mural zostanie odmalowany - zapowiada Bernard Łysiak. - Panowie i panie do dzieła. Czym jest złapanie prymitywnego obszczymura wobec obrażania posłanki. Wasi tajniacy na pewno to potrafią” – pisze Kucharska-Dziedzic.

W facebookowej grupie Słubickie forum polityczno-społeczne ironiczny komentarz zostawił wicestarosta słubicki Robert Włodek:

„Brawo! Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni! Jedno zdanie do pań. Nigdy nie będziecie walczyć same!”.

Aktualizacja:

Jak podaje portal Słubice24.pl, anonimowa osoba postanowiła przekazać 5 tys. zł temu, kto wskaże sprawcę tego czynu.