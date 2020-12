W tygodniu poprzedzającym ostatni w 2020 r. mecz ligowy stalowców zauważyliśmy, że ci, choć wygrali rywalizację w woj. lubuskim, odpuścili sobie start w Pucharze Polski na kolejnych szczeblach.

- Wszystkie siły rzucamy na walkę o awans do Ligi Centralnej - tłumaczył Łukasz Bartnik, dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali. - Pucharowe zmagania czekały nas na wyjeździe, co wiąże się z kosztami, a gdy w końcu mielibyśmy szansę zagrać z ekstraklasą, to czekałyby nas obowiązkowe badania na koronawirusa całej drużyny. Do tego mecz przy pustych trybunach, a więc żadna atrakcja dla kibiców. Skupiamy się zatem na wywalczeniu miejsca w nowej, mocnej lidze, a w pucharze sprawdzimy się w kolejnych latach, gdzie mamy nadzieję, cały świat wróci do normalnego życia, a widzowie na areny sportowe.