Fajnie, że po ostatnich mrozach nad piłkarzami zlitowała się pogoda i jeszcze w grudniu, gdzie normalnie czwarta liga nigdy nie grała, zaświeciło słońce i na stadionie przy Olimpijskiej mieliśmy 10 stopni Celsjusza na plusie.

Gorzowianie, na tle jednego z najsilniejszych rywali w tej lidze, który też jasno mówi, że chce awansować do trzeciej ligi (takie deklaracje składa również drugi w tabeli Dąb Sława Przybyszów), zaprezentowali się dzisiaj naprawdę nieźle. Mocno powalczyli, mieli ochotę do gry, starali się swoją inicjatywę przełożyć na okazje do strzelenia bramek. Tych jednak nie było za wiele.