Przed tygodniem, w starciu lidera z wiceliderem lubuskiej czwartej ligi piłkarskiej, Carina zremisowała z Dębem Sława Przybyszów 4:4. – Myślałem o remisie i taki padł w Gubinie - przyznał trener Kaczmarczyk. – Taki rezultat nam sprzyja, bo mamy szansę zmniejszyć przed przerwą zimową straty do lidera, do siedmiu punktów. Oczywiście pozostaje jeszcze boisko i sam mecz z Cariną. Jestem optymistą. Jeśli zrealizujemy swoje założenia, powinno być dobrze.

Carina strzeliła najwięcej goli w lidze – 56, Stilon najmniej ich traci – 12. Wiceliderem klasyfikacji strzelców jest 35-letni Mateusz Hałambiec (15 bramek), który w przeszłości m.in. regularnie grał w pierwszej lidze w Chrobrym Głogów. 11 goli zdobył Przemysław Haraszkiewicz. W Stilonie osiem trafień ma na koncie Wojciech Kurlapski, który w sobotę nie zagra, bo jest kontuzjowany.

Carina do tej pory, w tym sezonie, przegrała tylko raz. Na samym początku rozgrywek, u siebie 2:3 z Ilanką Rzepin. Bilans wyjazdowy to siedem zwycięstw i jeden remis. Z Meprozetem w Starym Kurowie 1:1.

– To doświadczony rywal, na którego nikogo specjalnie nie trzeba mobilizować. Mimo że to już grudzień, obie strony doskonale wiedzą, o co walczą. Dlatego myślę, że wyjdzie z tego, nawet o tej porze roku, bardzo dobre spotkanie – zakończył trener stilonowców.

PROGRAM OSTATNICH ZALEGŁYCH MECZÓW W LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIDZE:

sobota, 5 grudnia, godz. 13

STILON PROSUPPORT GORZÓW – Carina Gubin, Stal Sulęcin – Spójnia Ośno Lubuskie.

1. Carina Gubin 17 42 56:18

2. Dąb Sława Przybyszów 18 40 52:29

3. Ilanka Rzepin 18 39 53:25

4. Czarni Browar Witnica 18 34 31:23

5. Polonia Słubice 18 33 33:22

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 17 32 33:12

7. Odra Nietków 18 31 38:28

8. Korona Kożuchów 18 25 31:25

9. Arka Nowa Sól 18 24 31:30

10. Spójnia Ośno Lubuskie 17 23 26:27

11. Piast Iłowa 18 22 34:35

12. Lechia II Zielona Góra 18 22 37:35

13. Meprozet Stare Kurowo 18 20 21:37

14. ZAP Syrena Zbąszynek 18 19 25:37

15. Pogoń Świebodzin 18 18 23:31

16. Czarni Żagań 18 17 26:31

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 18 12 16:57

18. Pogoń Skwierzyna 18 11 17:50

19. Stal Sulęcin 17 6 14:45

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.