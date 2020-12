- Będę jednak chwalił nasz zespół za ten pojedynek, bo przecież jechaliśmy do niepokonanego lidera, a jednak nie zwątpiliśmy, że możemy tam powalczyć, i tak było - opowiadał trener Kowalski. - Byliśmy naprawdę blisko, aby zabrać jeden meczowy punkt. To prawda, w trzeciej partii zostaliśmy rozbici, ale w pozostałych biliśmy się jak równy z równym. Liczę, że to już będzie tendencja wzrostowa i przeniesiemy taką wiarę oraz zaangażowanie na kolejne, ważne spotkania.

Teraz przed siatkarzami Olimpii mecz z gatunku tych za 6 pkt. W sobotę, 12 grudnia, podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Sulęcinianie aktualnie zajmują 11. miejsce, a Lechia - 12.