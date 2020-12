ExcelsiusGPS to robot chirurgiczny zaprojektowany przez neurochirurgów dla neurochirurgów. Po co? Do minimum eliminuje ewentualne błędy ludzkie. W projektowaniu brało udział 100 chirurgów kręgosłupa ze Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd na świecie jest tylko 120 takich urządzeń, w Polsce takie roboty mają tylko dwa szpitale.

- To niezwykle precyzyjne urządzenie. Dla pacjenta to oznacza zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji i mniejsze niż przy standardowych operacjach blizny. Dla personelu medycznego to zmniejszenie narażenia na promieniowanie jonizujące oraz eliminacja zmęczenia zespołu operatorskiego i pewność, że pierwszy i ostatni zabieg będą tak samo dokładne - mówi Paweł Hadała, dyrektor regionalny producenta robota.