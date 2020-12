Energa Basket Liga Kobiet podaje dokładne wyliczenia: wychowanka Stilonu Gorzów 12 stycznia 1997 r., w wieku 14 lat i 295 dni, zadebiutowała w pierwszej lidze, która była wówczas najwyższą klasą rozgrywkową, we Wrocławiu w meczu ze Ślęzą. Pierwsze punkty „Pysia” zdobyła 10 dni później w Łodzi, gdzie rywalem był ŁKS.

Dzisiaj 38-letnia Agnieszka Szott-Hejmej to ikona całej polskiej koszykówki, z czterema tytułami mistrzyni Polski na koncie, w latach 2004, 2014, 2015 i 2016. Na 25. sezon w karierze wróciła do Gorzowa. Jak zapowiada, to jest jej definitywnie „last dance” w ekstraklasie.