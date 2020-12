Wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy przyjmowane są od 3 grudnia (od godz. 8.00) do 9 grudnia, do godz. 15.30, czyli przez kolejne pięć dni roboczych. Nabór prowadzony jest na stronie internetowej: gorzow.praca.gov.pl, tylko w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl jako pismo do urzędu lub przez platform ePUAP.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku 2020 r. był niższy co najmniej o 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. lub przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku 2019 r. lub październiku 2020 r.