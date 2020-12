- Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim chorzy późno zgłaszają się do lekarza, a wówczas na podanie osocza czy remdesiviru jest za późno. Pozostają tylko respirator i intensywna terapia - dodaje Robert Surowiec. - Wraca niestety problem z konsultacjami, ludzie rzadziej kontaktują się z lekarzem rodzinnym. Częściej decydują się na „przejście” choroby, bo „jakoś to będzie”, nie chcą iść na kwarantannę, bo to oznacza 80 proc. wypłaty. Apeluję, nie lekceważcie objawów i podejrzeń związanych z koronawirusem. Dzwońcie, konsultujcie z lekarzami rodzinnymi objawy choroby. To nie są żarty. Oceniam, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego jeszcze w grudniu liczba zgonów powinna spadać.

. . Dobowy raport z gorzowskiego szpitala: mamy 128 nowych dodatnich wyników w kierunku COVID-19 w naszym laboratorium. W szpitalu przebywa 171 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym jedno dziecko. Na zakaźnym OIOM-ie jest 11 pacjentów. Niestety zmarło siedem osób zakażonych koronawirusem. W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy w czwartek, 3 grudnia, 14 838 nowych zakażeń, gdy wykonano tylko 38,4 tys. testów. Od początku epidemii mamy w Polsce 1 028 610 zarażeń koronawirusem. Niestety 18 828 osób zmarło. Czytaj także: Prezes gorzowskiego szpitala: Zapowiadane zmiany w ustawie spowodowały niepokój wśród pracowników W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 20 477 łóżek i 1986 respiratorów. Ponad 289 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych MZ według stanu na poranek 3 grudnia. Do tej pory wyzdrowiało 646 560 osób. W woj. lubuskim jest zajętych 636 łóżek dla pacjentów z koronawirusem na 1160 przygotowanych. Jest zajętych także 55 respiratorów na 63 przygotowane. REKLAMA Z nowego, centralnego raportu zakażeń koronawirusem wyczytaliśmy, że w ciągu ostatniej doby w Lubuskiem zmarło 12 osób. Nowi zarażeni w naszym województwie - 358 przypadków - pochodzą z: Gorzowa (26), Zielonej Góry (75) oraz z powiatów: gorzowskiego (20), krośnieńskiego (29), międzyrzeckiego (22), nowosolskiego (20), słubickiego (22), strzelecko-drezdeneckiego (21), sulęcińskiego (13), świebodzińskiego (28), zielonogórskiego (30), żagańskiego (26) i żarskiego (26).