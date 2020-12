- Choć nie możemy spotkać się w teatrze, nad czym bardzo ubolewamy, - nie poddajemy się i chcemy zrobić wszystko, aby grudzień także w tym roku był dla naszych widzów świąteczny i bajkowy. Dlatego też zapraszamy serdecznie na Mikołajkowe Spotkania Baśniowe. Tym razem to my przyjdziemy do Waszych domów. Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy kilka spektakli - informuje Ewa Kunicka z dziełu promocji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie.

Wszystkie spektakle można będzie obejrzeć za darmo na naszym kanale You Tube i Facebook’u. A oferta jest naprawdę szeroka, codziennie mamy jakiś spektakl, czasem nawet dwa.

'Tajemniczy ogród' Fot. Ewa Kunicka/Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie

Spotkania rozpoczynają się już dziś, 3 grudnia. O godz. 18 obejrzymy „Tajemniczy ogród”. To muzyczno-teatralna opowieść o perypetiach Mary Lenox w domu samotnego, owdowiałego wuja. Jej radość oraz wiara w miłość i przyjaźń otwiera nie tylko drzwi do ogrodu ale i drzwi ludzkich serc. Rzecz o pokonywaniu barier także w myśleniu. Do smutnego, skrywającego wiele tajemnic angielskiego domu, w którym mieszka posępny Archibald Craven przybywa Mary Lenox, bratanica tragicznie zmarłej żony Cravena. Jej ciekawość świata i dobroć odmieniają życie rodziny wuja oraz innych mieszkańców Misselthwaite.

W piątek, 4 grudnia o godz. 18 do obejrzenia będzie „Złota kaczka”. Tytułowa Złota Kaczka jest tu zamieszkującą ruiny starego zamczyska czarodziejką, czyhającą na śmiałków marzących o ukrytych tam skarbach.

Ukazuje się im pod postacią pięknej księżniczki i mami obietnicą niezmierzonych bogactw, by ostatecznie zamieniać ich serca w kamień. Ten los podzieliłby niechybnie zegarmistrzowski czeladnik – Pietrek, gdyby na jego drodze nie stanął tajemniczy, wędrowny sztukmistrz. Ten rzuca Kaczce – czarodziejce wyzwanie, po czym rozpoczyna z nią grę o ocalenie serca chłopca. Musical nawiązuje do odwiecznej, lecz i dziś wartej przypominania prawdy, że nie pieniądze czynią człowieka prawdziwie bogatym, lecz przyjaźń, miłość i szacunek innych ludzi.

Następnego dnia, w sobotę, 5 grudnia również o godz. 18 na scenie nieśmiertelny „Mały książę”. Stworzona przez Antoine de Saint-Exupéry’ego opowieść o chłopcu, który zamieszkiwał planetę niewiele większą od samego siebie, to baśń filozoficzna nie tylko dla dzieci. Jej urokowi uległo wielu, niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych. Jego historia jest wzruszająca, refleksyjna, momentami wręcz rozrzewniająca. Nie starzeje się, chociaż jej wiernym czytelnikom wciąż przybywa lat. To jedyna w swoim rodzaju opowieść o odpowiedzialności za drugą istotę, stwarzaniu i pielęgnowaniu więzi, a także o obowiązkach wynikających z „oswojenia” drugiego człowieka.

I wreszcie mamy niedzielne mikołajki. Tego dnia Teatr Osterwy zaprasza już w samo południe na baśń „Tygrys tańczy dla Szu-Hin”, która zabierze małych widzów w egzotyczną podróż do baśniowych Chin - krainy pełnej dobrych smoków, tańczących tygrysów, życzliwych, a nawet złośliwych duchów, które zamieszkują wyobraźnię ludzi Dalekiego Wschodu. Przewodniczką po tym niezwykłym świecie jest zabawna i nieustraszona dziewczynka o imieniu Szu-Hin. Zrobi ona wszystko, aby nakłonić swego chorego braciszka do zjedzenia cudownego lekarstwa. Spełni wszelkie jego fantastyczne życzenia, nie cofnie się przed niczym, nawet jeśli ma to oznaczać sprowadzenie do domu magicznych postaci.

A o godz. 18.00 tego samego dnia w teatrze zagości „Ania z Zielonego Wzgórza”. Z Anią Shirley nie można się nudzić! Jej temperament jest równie ognisty jak kolor włosów, nieskrępowana i wybujała wyobraźnia nie zna granic, jest gadatliwa, pewna siebie, zawsze mówi to, co myśli i do tego ma ponadprzeciętny dar do wpadania w różnego rodzaju tarapaty.

'Ania z Zielonego Wzgórza' Fot. Ewa Kunicka/Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie

Historię Ani Shirley znamy wszyscy, a tym razem będzie to teatralno-muzyczna opowieść o Ani, zabawny, mądry, wzruszający i napawający optymizmem spektakl o prawdziwych wartościach oraz o tym, jak marzenia mogą cudownie ubarwiać życie.

'Królowa śniegu' Fot. Ewa Kunicka/Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie

Po dłuższym, dwutygodniowym antrakcie teatr znów zaprosi na kolejną baśń 20 grudnia, o godz. 18. Wtedy obejrzymy „Królową śniegu”. To jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości, przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych. Kawałek lodu, który nagle wpada w serce Kaja czyni go obcym dla przyjaciół. Kaj ulega złudzeniu innego, lepszego życia. Andersen napisał tę baśń dla wszystkich: młodsi widzowie odnajdą w niej mnóstwo cudownych, niesamowitych przygód; magiczną podróż Gerdy i jej niezwykłych przyjaciół spotkanych w czasie drogi, piękną i czarodziejską krainę śniegu, mnóstwo emocji, barw, a nawet zapachów. Dla dorosłych to podróż w niebanalny świat, opowieść o tym co w życiu jest ważne i o co warto walczyć.