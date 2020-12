W czasie przedświątecznym urząd miasta wspólnie z Miejskim Centrum Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, przy wsparciu Muzeum Lubuskiego, Filharmonii Gorzowskiej, Jazz Clubu Pod Filarami i gorzowskiego Teatru przygotowuje wydarzenia i atrakcje, które mają przybliżyć mieszkańcom świąteczny klimat i umilić oczekiwanie na czas Bożego Narodzenia.

W tym roku forma świątecznych wydarzeń będzie w większości nowa i nietypowa. - Mimo obostrzeń i trudności postanowiliśmy razem z naszymi partnerami nie rezygnować z organizowania akcji. Wigilia miejska, jarmark świąteczny czy sylwester, czyli te żelazne punkty akcji Gorzów blisko świąt zostały odwołane. Mimo to proponujemy szereg działań, w których mieszkańcy będą mogli wziąć udział czy to wirtualnie, czy też osobiście. Od 4 grudnia prawie każdy dzień przyniesie jakieś niespodzianki - mówi Marta Liberkowska, dyr. miejskiego wydziały promocji i informacji.

Wigilia Narodów to element, który od wielu lat towarzyszy gorzowianom przed świętami. Zamiast spotkania w sali MCK Zawarcie w tym roku przedstawiciele mniejszości narodowych będą opowiadać o swoich tradycjach świątecznych oraz gotować świąteczne potrawy według tradycyjnych narodowych receptur. Niestety jedynie online – zapach i smak tych przysmaków trzeba będzie sobie wyobrazić. Premiera nagrania zaplanowana jest na 22 grudnia na facebookowym koncie Teatru Terno.

Całkiem realne, a nie wirtualne choinki otrzymają jednak podopieczni miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, podobnie jak w zeszłym roku. Partnerem tej akcji jest Gorzowski Rynek Hurtowy. W piątek, 4 grudnia dziewięć miejskich placówek otrzyma w prezencie choinki gotowe do udekorowania na święta. To prezent od prezydenta miasta dla najmłodszych, którzy świąteczny czas będą spędzać bez rodzin lub daleko od nich.

Natomiast od najbliższej niedzieli, w świąteczną trasę po ulicach Gorzowa wyruszy „Mikołajkowy tramwaj”. To z jednej strony tradycja, z drugiej pewna nowość. Przez ostatnich kilka lat tramwaj świąteczny nie jeździł z powodu remontu trakcji. Tramwaj będzie kursował na trasie linii numer 1 w dniach 6-27 grudnia.

W mikołajkową niedzielę Muzeum Lubuskie zaprasza do dekorowania ogrodowej choinki. Najmłodsi wraz z rodzicami mogą przynosić do muzealnego ogrodu własnoręcznie przygotowane ozdoby choinkowe i zawieszać na drzewku. Ozdoby wezmą udział w konkursie, a najlepsze prace zostaną nagrodzone. Dla pierwszych osób, które odwiedzą muzeum w niedzielę, 6 grudnia, będą przygotowane zestawy miejskich gadżetów.

Ozdoby i życzenia dla gorzowian i dla miasta będzie można przynosić także na Stary Rynek. Tam, poza ustawioną na środku kilkumetrową choinką, na początku grudnia staną też mniejsze drzewka, które będzie można ozdabiać własnoręcznie przygotowanymi dekoracjami.

8 grudnia działalność rozpocznie „Okno świętego Mikołaja”. - To świąteczny happening z udziałem mieszkańców, w pobliżu kamienicy Lamus przy ul. Sikorskiego 5. Dwa razy w tygodniu na miejskim profilu facebookowym pojawią się zdjęcia z nieoczywistymi fragmentami Gorzowa. Tych, którym uda się odgadnąć co przedstawia fotografia, zaprosimy po odbiór świątecznego zestawu miejskich gadżetów. Wśród nich kalendarz na 2021 rok, słoiczek z masełkiem jabłkowym, zestaw świątecznych pocztówek gorzowskich oraz wiele innych. Idealne na prezent pod choinkę – zachęca Marta Liberkowska. Szczegóły akcji można znaleźć na facebookowym koncie miasta gorzow.pl.

DARIUSZ BARAŃSKI

O kulinaria zadba tradycyjnie Gorzowski Rynek Hurtowy. W dniach 16-18 grudnia będzie można otrzymać zestaw do „Barszczu po gorzowsku” wraz z przepisem świątecznym od szefa kuchni, ambasadora kampanii Gorzów #Stąd Jestem Pawła Salamona. Świąteczne zestawy będą wręczane pasażerom świątecznego tramwaju lub odwiedzającym centrum miasta.

17 grudnia odbędzie się ”Szlachetna wigilia”, czyli mistrzowskie gotowanie dla najbardziej potrzebujących. To działania w ramach „Szlachetnej Paczki”. Gorzowscy szefowie kuchni, podobnie jak w roku ubiegłym, wspólnie ugotują wigilijne potrawy, które później trafią do ponad 20 gorzowskich rodzin. - W tym roku jednak o wsparcie akcji prosimy mieszkańców. Będzie można przekazać produkt do gotowania dla kucharzy przed wigilią. Dokładne miejsce i czas zbiórki produktów podamy na stronie miasta – zapowiada dyr. Liberkowska. Partnerem tej akcji jest firma Ulton, przy wsparciu miejskiego wydziału obsługi biznesu i inwestora.

Jak święta, to odpowiednia muzyka i kolędy. O to zatroszczy się Filharmonia Gorzowska. Tegoroczny koncert zimowy będzie 18 grudnia - transmisja w internecie. Upłynie pod znakiem muzyki XVIII wieku, ale w programie nie zabraknie także kolęd.

Na finał przedświątecznych działań w sobotę, 19 grudnia, na budynku dawnej „Przemysłówki” i „Kokosa” odbędą się projekcje wideo mappingu. - To wielkoformatowe projekcje w formacie 3D tworzone na budynkach lub obiektach. Polecamy spacery po mieście w godz. 17-21, a z pewnością to, co zostanie zaprezentowane na Starym Rynku czy na Wełnianym Rynku, nie umknie państwa uwagi - zachęca Hanna Błauciak, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury.