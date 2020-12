Solistami będą Karolina i Jakub Borowczykowie. Ona - mezzosopran, on - kontratenor. Łączy ich małżeństwo, talent, nieprzeciętny głos i miłość do muzyki. Wystąpią 4 grudnia, a usłyszymy ich w kompozycjach Georga Friedricha Händla.

Twórca „Muzyki na wodzie” w dwóch krajach uważany jest za narodowego kompozytora: w Niemczech, gdzie się urodził, oraz w Wielkiej Brytanii, w której w 1727 r. uzyskał obywatelstwo i jako królewski kompozytor tworzył, zyskując sławę oraz fortunę.

Podczas koncertu transmitowanego z Filharmonii Gorzowskiej usłyszymy m.in. arie i duety z kilku oper barokowego kompozytora.

Händel, w przeciwieństwie do Bacha, nie stronił od tworzenia dzieł przystępnych, dedykowanych szerokiej publiczności. W czasach baroku takie utwory przeznaczone były do wykonywania przy rozmaitych okazjach w parkach czy ogrodach. A jednym z najpiękniejszych przykładów tej twórczości jest „Muzyka na wodzie”. To zbiór trzech suit, z których każda spaja szereg tańców, śpiewnych adagiów, melodii ludowych i arii we wdzięczną całość. I to słynne dzieło usłyszymy w całości w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod dyr. Jacka Kraszewskiego.

Koncert emitowany będzie za darmo na kanale YouTube Filharmonii Gorzowskiej, odnośnik znajdować się będzie również na profilu filharmonii na Facebooku.

Nagranie koncertu będzie dostępne przez kolejne 24 godziny.

Melomani, którzy wcześniej planowali posłuchać koncertu w filharmonii, mogą zwrócić bilety od wtorku do czwartku w godz. 12-16, a także mailowo za pomocą formularza dostępnego na stronie Filharmonii Gorzowskiej. W przypadku zakupu biletów online należność zostanie automatycznie zwrócona na konto.

Oto szczegółowy program koncertu w piątek, 4 grudnia o godz. 19.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Uwertura HWV 336

Aria Rinalda Cara sposa z I aktu opery Rinaldo HWV 7B

Aria Bradamante È gelosia z I aktu opery Alcina

Duet Floridante i Elmiry Oh mia cara z I aktu opery Floridante

Aria Bertarida "Confusa si miri..." z opery "Rodelinda, Regina di Longobardi"

Aria Bradamante All'alma fedel z III aktu opery Alcina

Przybycie Królowej Saby z oratorium Salomon

Water Music HWV 348-350