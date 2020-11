Przed startem rywalizacji w lubuskiej czwartej lidze piłkarze Stilonu zapowiadali awans, ale na boisku nikt im nie odpuszczał. Dziewięć wygranych, pięć remisów i trzy porażki to bilans, który aktualnie daje szóste miejsce. Mamy 10 pkt straty do Cariny.

Po wygranym, ostatnim meczu 2:0 z Czarnymi Browar Witnica, zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała jesienna tabela po odrobieniu wszelkich zaległości. Do 90. minuty meczu w Gubinie, który odbył się w miniony weekend, zapowiadało się na jeszcze większą przewagę lidera. To było jednak szalone spotkanie, w którym Carina prowadziła już 4:2, a jednak wicelider - Dąb Sława Przybyszów - zdążył wyrównać. Mimo przeciętnej rundy stilonowców awans do trzeciej ligi cały czas pcha się w ręce...