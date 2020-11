– W związku z tym, że sytuacja związana z koronawirusem jest ciągle bardzo trudna dla gorzowskich przedsiębiorców, postanowiliśmy ponownie wyjść z inicjatywa wsparcia. Będzie o tyle istotne, że trafi do przedsiębiorców, którzy mają największe straty, odnotowali powyżej 50 proc. spadku przychodów – mówi prezydent Jacek Wójcicki.

Program startuje w czwartek o godz. 8 i wnioski można składać do Powiatowego Urzędu Pracy do następnej środy do godz. 15.30.

Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o 1 tys. zł dopłaty do wynagrodzenia w celu utrzymania stanowiska pracy. Łącznie może dostać dopłatę do 10 stanowisk pracy, czyli 10 tys zł, przez okres dwóch miesięcy. Każdy przedsiębiorca będzie mógł więc otrzymać maksymalnie do 20 tys. zł dofinansowania. Miasto przeznaczyło na ten cel 1,4 mln zł, a pieniądze trafią do gorzowskich przedsiębiorców do końca tego roku.