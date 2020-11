Propozycje złożyli Krystyna Sibińska, Katarzyna Osos i Waldemar Sługocki, lubuscy posłowie z Platformy Obywatelskiej. Inwestycje są racjonalne, potrzebne i mają szansę na zauważenie w pandemicznym okresie. Zahaczają o bezpieczeństwo, ekologię i zdrowie Lubuszan.

Posłowie chcą dalej modernizować kolej i za ok. 150 mln zł zelektryfikować linię kolejową 203 z Kostrzyna do Krzyża. Za kolejne 100 mln zł zmodernizować odcinek ze Zbąszynka do Gorzowa. Wybudować kilka obwodnic, m.in. Słubic (15 mln zł od rządu), Kargowej, Kostrzyna nad Odrą, Nowogrodu Bobrzańskiego i Krosna Odrzańskiego. W ostatnim wybudować także most na Odrze. W Dobiegniewie wybudować wiadukt nad koleją.