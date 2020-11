Wiedzieliśmy, że aktualni mistrzowie kraju mają kłopoty i wygląda na to, że ciągle nie mogą z nich wyjść. My jednak też do okazałego zwycięstwa 8:1 w Nowym Targu dołożyliśmy swoją, bardzo dobrą grę - powiedział Maciej Helman, trener I LO UKS Floorball Gorzów.