- Oszuści co jakiś czas wracają. I to ze zdwojoną siłą, rozochoceni koleją skuteczną próbą oszustwa, która w szybki i stosunkowo prosty sposób wzbogaca ich nawet o 100 tysięcy złotych. Dlatego nie ma co się łudzić- oszuści będą kontynuowali swą przestępczą działalność. Ale to od nas samych zależy czy ich łowy będą okazałe czy też zakończą się fiaskiem i szybkim zatrzymaniem oszustów. A lubuscy policjanci wielokrotnie już pokazywali, że potrafią profesjonalnie rozwikłać zagadki dotyczące tego kto stoi za oszustwem i skutecznie docierać do przestępców odzyskując wyłudzone pieniądze – informuje podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Żmudne działania policjantów doprowadziły np. w październiku do wykrycia sprawców oszustw dokonywanych w Zielonej Górze. Okazało się, że są mieszkańcami Dolnego Śląska, gdzie zostali zatrzymani. W maju dzięki roztropności seniorki, która zorientowała się, że jest oszukiwana, policja zatrzymała 20-latka wyłudzającego sporą kwotę metodą „na córkę”. Z kolei na początku roku zielonogórska policja rozpracowała oszustów, którzy usiłowali wyłudzić od seniorki 100 tys. zł. Jeden z zamieszanych w ten proceder został zatrzymany przez straż graniczną na lotnisku we Wrocławiu tuż przed odlotem do Wielkiej Brytanii, innego policja namierzyła wcześniej w tłumie przechodniów. To tylko niektóre z działań policji w sprawach oszustw, które zakończyły się zatrzymaniem sprawców. Najskuteczniejszą metodą obrony przed nimi jest jednak zawsze brak zaufania w sytuacjach, gdy ktoś obcy prosi o pieniądze lub wpuszczenie do mieszkania. Najlepiej wtedy ignorować takie nagabywania, a w razie wątpliwości powiadomić rodzinę lub policję. REKLAMA Oszuści posługują się różnymi „legendami”, czyli opowieściami jakie przedstawiają swoim ofiarom: podają się za członków rodziny potrzebujących nagle pomocy, za policjantów prowadzących śledztwo, w którym potrzebna jest pomoc obywatela (i oczywiście jego gotówka), albo za pracowników np. wodociągów, którzy przyszli sprawdzić instalację. - Sposób działania opiera się jednak zawsze na tym samym mechanizmie: stworzyć wiarygodną historię, przekonać, że ta dotyczy właśnie osoby, z którą się rozmawia i złapać swą ofiarę w pułapkę psychologiczną, konsekwencją czego jest przekazanie wysokich kwot pieniędzy. Bez znaczenia jest podawanie zawodu oszusta w momencie jego przestępczej działalności. Czy jest to fałszywy policjant, wnuczek, córka, pracownik wodociągów czy Narodowego Funduszu Zdrowia, to wielu seniorów i tak daje im wiarę. Tu apel do wszystkich, żeby przestrzegali starsze osoby w codziennej rozmowie o zagrożeniach jakie istnieją. Wielu w ten sposób dowiedziało się o oszustach zanim ci zdążyli do nich zadzwonić. Dzięki czemu nie stracili oszczędności życia i szybko powiadomili prawdziwych policjantów. Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią posiadania pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych, wrażliwych, chętnych do pomocy osób. Ważne, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać ich na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie, prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować policję – apeluje podinsp. Marcin Maludy. Ważne jest mieć na uwadze zasady, o których stale przypomina policja. Oto one. REKLAMA Policjanci nie odbierają NIGDY ŻADNYCH PIENIĘDZY od nikogo Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach Policjanci nie angażują postronnych osób w „tajne akcje” Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie, prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować policję. I apel: jeśli mają państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny przekazywać pieniędzy osobom nieznanym. Oszuści potrafią również wyciągnąć od łatwowiernych osób – nie tylko seniorów – dane bankowe i wyczyścić konta. Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj: Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio. Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni). Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.