Ostatnio sulęcinianie nieco odetchnęli, bo w poprzedni weekend w Jaworznie wygrali 3:2 i w ten sposób zakończyli serię pięciu ligowych porażek z rzędu.

Zyskali paliwo, więcej pewności siebie na kolejne pojedynki? Niekoniecznie. Właśnie jeszcze jeden z przeciwników pokazał nam, że w tej lidze raczej nie ma co mówić o czołowej ósemce i miejscu w play-off, a trzeba często oglądać się za siebie. Wkrótce zagramy u siebie z Lechią Tomaszów Mazowiecki i BAS Białystok. Wtedy dom musi być naszą twierdzą.

Krispolowi Września mieliśmy okazję urwać tylko trzecią partię. Wygrywaliśmy w niej już 23:20, zmarnowaliśmy setbola przy prowadzeniu 24:23. Niestety, ostatecznie przegraliśmy 26:28, a całe spotkanie 0:3.

Kolejny mecz ligowy sulęcinianie rozegrają już w najbliższy czwartek, 3 grudnia. Będzie bardzo trudno, bo wybieramy się do lidera. Spotkanie BBTS Bielsko-Biała z Olimpią pokaże Ipla.tv.

OLIMPIA SULĘCIN – KRISPOL WRZEŚNIA 0:3

SETY: 18:25, 21:25, 26:28.

OLIMPIA: Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Turek, Naliwajko, Zimoń, Sas (libero) oraz Jurant, Tomczak, Wójcik, Trojański, Paszkowski.

OSTATNIE MECZE W TAURON 1. LIDZE:

OLIMPIA SULĘCIN – Krispol Września 0:3, Visła Bydgoszcz – Gwardia Wrocław 3:2, LUK Politechnika Lublin – Krispol Września 3:1, BAS Białystok – Zaksa Strzelce Opolskie 1:3, Gwardia Wrocław – BBTS Bielsko-Biała 1:3, Norwid Częstochowa – LUK Politechnika Lublin 0:3, KPS Siedlce – Visła Bydgoszcz 2:3, Avia Świdnik – BAS Białystok 3:0.

1. BBTS Bielsko-Biała 11 31 33:9

2. LUK Politechnika Lublin 9 24 24:5

3. Visła Bydgoszcz 9 22 26:10

4. Gwardia Wrocław 10 22 25:13

5. Avia Świdnik 8 16 18:11

6. Norwid Częstochowa 8 14 16:13

7. Mickiewicz Kluczbork 7 12 14:10

8. Krispol Września 10 11 15:22

9. Zaksa Strzelce Opolskie 11 11 15:25

10. KPS Siedlce 8 9 13:17

11. OLIMPIA SULĘCIN 9 8 10:21

12. Lechia Tomaszów Maz. 7 7 13:18

13. AZS AGH Kraków 9 5 11:25

14. MCKiS Jaworzno 10 5 9:28

15. BAS Białystok 8 4 8:23

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.