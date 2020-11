Jacek Smykał kieruje kliniką chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, do której w marcu bieżącego roku trafił pierwszy w Polsce pacjent zakażony koronawirusem. Do sierpnia na jego oddziale nie umarł żaden pacjent chorujący na COVID-19.

Jacek Smykał: Osocze działa dobrze na początku choroby, podobnie jak remdesivir. Są już doniesienia, że podanie osocza skraca czas hospitalizacji, pacjent szybciej zdrowieje.

To jest tzw. immunoterapia bierna, bo osocze zawiera gotowe przeciwciała. Pacjent jeszcze nie ma swoich, a my już mu dajemy gotową broń na COVID. Na tym ta cała sztuka polega, bo gdy pacjent ma swoje przeciwciała, jest już za późno.

Jacek Smykał, szef oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta

Trzeba podać osocze, zanim pojawią się objawy?

– Nie, wtedy gdy już są, ale choroba jeszcze się nie rozwinęła. Oczywiście, jeśli są wskazania, by je podać. Nie każdy pacjent musi dostać osocze. Pacjent musi mieć objawy niewydolności oddechowej, a właściwie jej początki. Mówimy o przypadkach o ciężkim przebiegu, bo przecież właśnie takie osoby do nas trafiają.

U niektórych pacjentów dochodzi do załamania stanu zdrowia już po kilku dniach od zakażenia. COVID-19 może przebiegać naprawdę dramatycznie. Dlatego gdy widzimy, że saturacja spada, że stan pacjent się pogarsza, dajemy osocze i remdesivir.

Remdesivir to cudowny lek na COVID? Kupimy go w aptece i schowamy na czarną godzinę, gdy będzie go brakować?

– Nie. Po pierwsze to lek, który jest wydawany szpitalom według rozdzielnika, a więc nie kupimy go w aptece. Po drugie, to nie jest tabletka, tylko fiolka, lek podaje się z kroplówką, więc nikt go sam nie zaaplikuje. Na początku podaje się dwie ampułki dziennie, potem jedną, przez pięć dni.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już go nie poleca.

– Niektórzy wątpią w jego skuteczność, jednak takie właśnie leczenie ma rekomendację Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Nie stosujemy niczego, co jest poza rekomendacjami.

Co pierwotnie miał leczyć remdesivir?

– Wirusa ebola. Nie był jednak wykorzystany w Polsce. Będziemy mieć wiele nowych leków, ale najważniejsze – wierzę, że za miesiąc, dwa będziemy mieć szczepionkę. O ile UE da nam pieniądze, by ją zakupić i zaszczepić populację.

A jak nie, marszałek będzie prosić o pomoc Niemców? Jak o remdesivir i testy kasetkowe?

– I bardzo dobrze, bo obu rzeczy mamy za mało. Testy? Jeśli ktoś czeka siedem dni na wynik, jest to bez sensu.

Lek na HIV pomaga?

– Profesor Krzysztof Simon na początku pandemii mówił: leczmy wszystkim, co jest dostępne na rynku, czyli także lekami na HIV. Dlatego na początku także podawaliśmy go pacjentom. Trudno jednak powiedzieć, czy to cokolwiek pomogło.

Chyba pomagało, bo w pierwszej fali zakażeń, tej wiosennej, nie zmarł żaden pacjent chory na COVID-19.

– Bo mieliśmy dobrą sytuację w DPS-ach. Tam, gdzie się rozsypują, jest zawsze jeden skutek – zwiększa się umieralność. To są pacjenci obciążeni innymi chorobami.

Niestety, zmieniła się także jedna rzecz – umierają pacjenci młodzi, trzydziestoparoletni. To nie są tylko osoby 60+. To są też młodzi z chorobami nerek, układu oddechowego, chorzy kardiologicznie czy immunologicznie.

Co pana zadziwia?

– Sensacyjną rzeczą jest to, że my, doświadczeni stażem zakaźnicy, którzy pracowaliśmy w latach, gdy chorób zakaźnych na oddziale było bardzo dużo, nie zakaziliśmy się COVID-19, choć mieliśmy kontakt z osobami chorymi. Oczywiście nie w pracy, bo na oddziale panuje reżim, ale mieliśmy kontakt z chorymi w rodzinie, wśród przyjaciół. I co? Nie złapaliśmy wirusa. Być może jako starzy zakaźnicy mamy odporność śródzakaźną. Prawdopodobnie zetknęliśmy się do tej pory z koronawirusami i wypracowaliśmy sobie jakiś model odporności. Mam nadzieję, że to się sprawdzi.

No właśnie dziwi mnie jedna rzecz. Personel nie zakaża się od chorych pacjentów, ale choruje.

– To prawda, mieliśmy zakażenie wśród pracowników, ale zakazili się w domach – od dzieci, mężów, bliskich. Na oddziale stosujemy rygor sanitarny, w domu wirus może przynieść dziecko z przedszkola albo małżonek z pracy.

Czy można zachorować drugi raz na COVID-19?

– To sporadyczne przypadki. Na świecie opisano takich kilkanaście.

Ale słyszeliśmy o takich nawet w Polsce. To może oznaczać, że testy wskazywały fałszywie dodatni wynik?

– Poruszamy ważną kwestię – czułości badań. Mieliśmy takie przypadki na początku pandemii, że w jednym laboratorium testy wychodziły ujemne, w drugim nierozstrzygające, a za tydzień były dodatnie. To kwestia pobrania materiału, czułości metody badawczej, są różne elementy.

Pewna jest za to tomografia, bo zmiany, które w płucach robi COVID, są charakterystyczne tylko dla niego.

Co jeszcze pana dziwi?

– Że nie ma grypy. Jest tylko COVID. Tak jakby przykrył grypę.

Bo wszyscy się zaszczepili? Czy nie szukają pomocy specjalisty?

– Ludzie rozróżniają objawy, coraz więcej nie robi badań. Biorą zwolnienie i siedzą w domu. Być może chcą także ominąć kwarantannę.

Ozdrowieniec powinien obawiać się zmian w płucach?

– Niestety tak. To, co dzieje się dziś, to jedno, to, co będzie się działo w przyszłości, to drugie. Mamy dużo ciężkich uszkodzeń płuc, zapaleń, które trwały wiele tygodni. Pulmonolodzy będą mieli dużo pracy, podobnie jak rehabilitanci. Sanatoria wbrew temu, co się dziś mówi, nie zbankrutują, tylko będą oblegane.

Pacjent po COVID-19 powinien ćwiczyć płuca i oddychanie. Oddech w tej chorobie jest najważniejszy. Jeśli będziemy źle oddychać, źle nabierać powietrza, to niestety będziemy chorować dłużej. I może się skończyć powikłaniami. My ćwiczymy z naszymi pacjentami.

Jak ćwiczyć, kiedy przechodzimy COVID w domu?

– Ćwiczenia łatwo znaleźć w sieci. Jak nabrać powietrza, jak otworzyć klatkę piersiową, rozszerzyć barki. Trzeba wietrzyć pomieszczenia, oddychać świeżym powietrzem. Nie zalegać w łóżku i czekać, aż przejdzie, trzeba ruszać klatkę piersiową.

Ale niektórzy są tak słabi, że nie mogą wyjąć z szafy ubrań. Zostaje tylko łóżko.

– To jest błąd. COVID nie potrzebuje leczenia w łóżku. Osłabienie, owszem, jest objawem tej choroby, ale nie można zalegać pod pierzyną. Trzeba się ruszać. Nie mówię oczywiście, żeby biegać, ale krzątać się, ćwiczyć oddechy, klatkę piersiową, wychodzić na balkon, by zaczerpnąć powietrza.

Sejmik lubuski, debata o koronowirusie. Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Screen. lubuskie.pl

Nebulizacje pomagają?

– Tak.

I czarny bez, witamina C?

– Pewnie. Każdy sposób naszych babć. Herbata lipowa, malinowa, miód z cytryną czy czosnek, pomogą. I trzeba pić dużo wody.

Czy potwierdziło się, że nurofen, ibuprom pogłębiają objawy COVID?

– Nie. Podajemy te leki. Leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe powinno się brać, zwłaszcza że długa gorączka odwadnia organizm.

Co mieć w apteczce i kiedy dzwonić po pogotowie?

– Pulsoksymetr. To szczególnie ważna rzecz dla osób starszych. Dwa razy dziennie powinny one badać sobie saturację. Kiedy spada, a nasili się kaszel, gorączka, powinny dzwonić po karetkę. Im dłużej zostaną w domu, tym ryzyko jest większe.

Badanie pulsoksymetrem jest proste, wystarczy przypiąć klamrę do palca. Aparat kosztuje ok. 90 zł, można go kupić bez problemu w aptece.

Jak leczycie dziś?

– Tlenoterapią. Nie należy dopuścić, by pacjent wylądował pod respiratorem. Każde z naszych łóżek jest wyposażone w tlen. To podstawowy lek. Bez tlenu pacjent umiera.

Dajemy 60 litrów tlenu na minutę.

A domowy aerator tlenu?

– Za słaby przepływ, bo 3 litry na minutę. To nie jest porównywalne. Przy uszkodzonych płucach oddychanie nie jest możliwe. Dlatego warto się obserwować, jak jest źle, wzywać pogotowie. Wszystkie łóżka w szpitalu tymczasowym będą miały tlen.