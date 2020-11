- Znów byłyśmy bardzo blisko za faworytem - tak wydarzenia na boisku w sobotni wieczór podsumowały gospodynie. Były emocje, bo w czwartej kwarcie mecz zrobił się „na styku”, choć poziom nie był wysoki. Żadnej z drużyn nie udało się osiągnąć nawet 40-procentowej skuteczności rzutów z gry, obie ekipy łącznie popełniły aż 42 straty.

Gorzowianki najgorszy miały sam początek. Seria pudeł, dwa proste błędy i przegrywaliśmy 2:8. Wtedy jednak zaczęły w pełni korzystać z naszej siły podkoszowej, a także umiejętności ataku na kosz Kathleen Doyle. Kolejny fragment wygrały 12:0.

Nasze koszykarki do końca nie uzyskały jakiejś wielkiej przewagi (maksymalnie 11 pkt), ale przez długie minuty miały ten pojedynek pod kontrolą. Aż do połowy trzeciej kwarty, gdzie liderka Gorzowa i dominatorka na boisku Megan Gustafson popełniła czwarty faul. Kiedy Amerykanka musi zejść z boiska, od razu mamy problemy. Na początku czwartej kwarty poznanianki wygrywały 50:49. Na szczęście tylko przez chwilę. Gustafson wróciła do rzucania koszy i znów odskoczyliśmy na w miarę bezpieczną odległość.

- Nie ukrywam, że jestem trochę rozczarowany, bo była duża szansa na sprawienie niespodzianki. Szczególnie, gdy odrobiliśmy straty, zaczęliśmy trafiać, a do tego na boisko miały wrócić bardziej doświadczone zawodniczki. Niestety w końcówce znów dopadła nas niemoc rzutowa, a kolejna seria punktowa Gorzowa zamknęła ten pojedynek - podsumował Grzegorz Zieliński, trener gospodyń.

7,5 minuty zagrała dzisiaj Agnieszka Szott-Hejmej, dla której był to mecz nr 500 w ekstraklasie. Niestety skończył przedwcześnie i pechowo, bo skręceniem kostki.

W sobotę, 5 grudnia gorzowskie koszykarki zagrają w swojej hali ze Ślęzą Wrocław.

ENEA AZS POZNAŃ - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 56:62

KWARTY: 14:16, 10:17, 21:14, 11:15.

AZS: Davis 17 (2x3), Brown 17 (1), Popović 7 (1), Marciniak 4, Adamowicz oraz Nowicka 5 (1), Banaszak 4, Parzeńska 2, Stefańczyk.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Gustafson 24 (1x3), Doyle 16, Christowa 10 (1), Green 6, Matkowska oraz Owczarzak 6, Szott-Hejmej, Kaczmarczyk.

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

Enea AZS Poznań - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 56:62, CCC Polkowice - Basket 25 Bydgoszcz 100:77, Ślęza Wrocław - VBW Arka Gdynia 60:78, GTK Gdynia - Pszczółka AZS UMCS Lublin 76:85.

1. VBW Arka Gdynia 8 16 757:481

2. CCC Polkowice 7 14 638:417

3. Basket 25 Bydgoszcz 8 14 621:554

4. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 7 12 559:471

5. Pszczółka AZS UMCS Lublin 7 11 542:536

6. Ślęza Wrocław 7 10 527:505

7. Enea AZS Poznań 7 9 480:512

8. Zagłębie Sosnowiec 6 8 462:474

9. Politechnika Gdańska 6 8 422:495

10. GTK Gdynia 8 8 481:705

11. Energa Toruń 7 7 322:661

Po zakończeniu sezonu zasadniczego, osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-11 kończą rozgrywki. Ekipa z 11. pozycji traci prawo gry w EBLK w sezonie 2021/22.