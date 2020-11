Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wziął udział w Konwencie Marszałków, jaki odbył się w minionym tygodniu w Zielonej Górze, w trybie online. Jednym z tematów obrad była przemoc domowa w Polsce i zdrowie psychicznie dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

- Skala przemocy w kraju jest wciąż wysoka - mówił Bodnar. Jej ofiarami padają przede wszystkim kobiety. W sprawozdaniu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (to dane sprzed dwóch lat) odnotowano 122 tys. przypadków przemocy wobec kobiet, a 37 tys. wobec mężczyzn. Wśród sprawców zatrzymanych przez policję było 16,3 tys. mężczyzn i 575 kobiet. - Te proporcje pokazują dobitnie, że problem przemocy dotyczy przede wszystkim kobiet - tłumaczy RPO. Przyznaje jednak, że podejście Polaków do przemocy domowej się zmienia. Bodnar przytaczał badania sondażowe - 85 proc. Polaków uznaje przemoc za nieakceptowalną. - Ale przy tym 10 proc., czyli ponad 3 mln mieszkańców Polski, pewne zachowania przemocowe uznaje za normalne - podkreślał Bodnar.

Jak trudnym tematem jest przemoc w domu, pokazała historia Konwencji Stambulskiej, którą zamierzał latem wypowiedzieć rząd PiS. - Na szczęście premier wysłał wniosek w sprawie konwencji do Trybunału Konstytucyjnego i nic się w tej sprawie nie dzieje. Wiele wskazuje na to, że to był tylko taki manewr polityczny - mówi Bodnar. Przypomina, że Polska czeka na raport GREVIO, grupy międzynarodowych ekspertów monitorujących przestrzeganie praw kobiet i Konwencji Stambulskiej, która wprost chroni ofiary przemocy domowej.

Jest to o tyle istotne, że zmienia się postrzeganie przemocy domowej. - Widzieliśmy ją przez całe lata w kontekście karno-prawnym. Obecnie zaczyna się ją postrzegać w perspektywie praw człowieka, co jest nowym trendem - mówi Bodnar.

REKLAMA

Duże znaczenie dla tej zmiany miał wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie maltretowanej Turczynki zamordowanej przez męża. Turcję pozwała rodzina kobiety. - Była regularnie bita, co zgłaszała na policji i różnym instytucjom. Wracała do domu i znów mąż ją katował i zmuszał do wycofywania skarg. Aż ją zamordował - opowiada Bodnar. - Trybunał uznał, że kraj, który wiedząc o przemocy, nie reagował przez swoje instytucje, nie zapewnił ochrony ofierze, odpowiada za naruszenie praw człowieka. Prawa do życia i bezpieczeństwa.

- Ta zasada jest nowa w doktrynie praw człowieka, ale pokazuje kierunek, w jakim będziemy walczyć z przemocą domową - tłumaczył RPO.