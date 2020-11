Gorzyce Wielkie to wieś granicząca z Ostrowem Wielkopolskim. W 2018 r. klub oraz drużynę seniorów utworzyli ostrowscy wychowankowie Krzysztof i Paweł Dutkiewiczowie.

- Gramy z przyjaciółmi na zasadach zupełnie amatorskich, w tym wszystkim liczy się przede wszystkim dobra zabawa - mówili bracia. - A, że to tak szybko zaprowadziło nas rok po roku do pierwszej ligi? To rywalizujemy dalej. Myśląc przede wszystkim o pokazywaniu piłki ręcznej dzieciakom z okolic Gorzyc Wielkich.