Piłkarze ręczni Stali Gorzów, w ostatniej kolejce odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo w Legnicy, pokonali Miedź jako pierwsi w tym sezonie. Liderem tabeli zostali do minionego wtorku, gdzie „zluzował” ich Śląsk Wrocław, który niespodziewanie wysoko pokonał u siebie Ostrovię Ostrów Wlkp. 31:21.

W tej chwili właśnie Śląsk i Miedź są drużynami, które do tej pory przegrały po jednym meczu.

Stalowcy polegli dwa razy. W tym roku, w grupie B, mamy jeszcze do rozegrania trzy kolejki. Gorzowian zobaczymy jednak w dwóch spotkaniach. W ostatniej, 11. serii będą pauzować, ze względu na nieparzystą liczba ekip biorących w rywalizacji. Przed nam pojedynek u siebie z Gorzycami Wielkimi, które koniecznie trzeba wygrać, a za tydzień wyjazd na starcie potentatów tej ligi do Wrocławia.

- To jest w końcu sezon z presją, bo nareszcie mamy cel, musimy awansować do Ligi Centralnej, gdzie od razu trafią najlepsze trzy zespoły - powiedział Mateusz Stupiński, kapitan Stali. - Po dużej wpadce u nas z Borem [porażka 29:30], zdawaliśmy sobie, że dla losów tego sezonu wyjazd do Legnicy stał się kluczowy. Bardzo się cieszę, że tak dobrze ten mecz z Miedzią udźwignęliśmy. Zauważyłem, że problemy nas scalają, wzmacniają. Liczę, że w kolejnych, też bardzo ważnych dla końcowego układu tabeli spotkaniach, pokażemy jeszcze więcej dobrego.

Stalowcy tradycyjnie zapraszają w sobotę na swój profil facebookowy, na bezpośrednią transmisję ze swojego meczu ligowego.

PROGRAM 9. KOLEJKI:

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - Szczypiorniak Gorzyce Wielkie, Grunwald Poznań - Siódemka Miedź Legnica, Olimp Grodków - Bór Oborniki Śląskie, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - Real Astromal Leszno, Ostrovia Ostrów Wlkp. - UKS Kąty Wrocławskie.

1. Śląsk Wrocław 7 18 208:149

2. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 8 18 256:217

3. Siódemka Miedź Legnica 6 15 189:142

4. Grunwald Poznań 7 15 178:163

5. Bór Oborniki Śląskie 7 13 198:202

6. Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 12 191:186

7. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 6 6 151:178

8. UKS Kąty Wrocławskie 7 5 153:173

9. Olimp Grodków 5 3 106:142

10. Real Astromal Leszno 7 3 147:183

11. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 7 3 179:221

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów pierwszej ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostali w sezonie 2021/22 utworzą pierwszą ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.