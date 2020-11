Warciarze uzbierali do tej pory 18 pkt, LKS - 29. Nasi sobotni rywale zajmują piąte miejsce w tabeli. Ostatnio jako drudzy w tym sezonie pokonali lidera Ruch Chorzów 2:1. Znakomicie wiedzie im się na wyjazdach. Na osiem dotychczasowych delegacji wygrali aż sześć, zremisowali 0:0 z Polonią w Nysie, a tylko raz przegrali - z Pniówkiem w Pawłowicach 0:1.

Drużyna z Goczałkowic awansowała na trzecioligowy poziom pierwszy raz w historii. Wszyscy usłyszeliśmy o tym zespole, gdy Łukasz Piszczek założył tam Akademię BVB, w wolnych chwilach również zasiadał na ławce pierwszej drużyny, aby ją wspierać swoim doświadczeniem. Piszczek zadeklarował też, że po trwającym właśnie sezonie i wypełnieniu kontraktu w Borussii Dortmund, chce jeszcze dalej pograć w LKS.

Przeciwnicy mają kim straszyć. W ekstraklasie występowali Łukasz Hanzel (172 mecze/9 goli) i Piotr Ćwielong (163/25). Na wyższych poziomach rozgrywkowych pokazywali się też Damian Furczyk, Kamil Łączek i Przemysław Mońka. Ćwielong pełni funkcję grającego trenera.

- Kontakt z Łukaszem to na pewno dla zespołu duży bodziec, szczególnie dla młodszych zawodników - powiedział Ćwielong. - Nie ma żadnej presji, żebyśmy walczyli o drugą ligę, wyniki na pewno cieszą, a takie wygrane z Ruchem szczególnie.

Ostatniego rywala jesienią doceniają też w Gorzowie. Słyszymy od warciarzy, że to będzie przeciwnik z innej półki niż ten środowy. W środku tygodnia nasza drużyna odniosła niezwykle cenne zwycięstwo 2:1 z Gwarkiem w Tarnowskich Górach.

- Wyjazd pokazał, ile możemy zdziałać, gdy jesteśmy drużyną skoncentrowaną, bardzo zaangażowaną i czującą na boisku swoją wartość. LKS już zdążył sobie wywalczyć szacunek i my go mamy do każdego przeciwnika. Bardzo jednak chcemy kończyć pierwszą rundę z większą ilością punktów, zadowoleni - mówił Paweł Posmyk, grający asystent trenera Warty.

PROGRAM 19. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - LKS Goczałkowice Zdrój (sobota, 28 listopada, godz. 13, mecz bez udziału publiczności), Polonia Stal Świdnica - Foto Higiena Gać, Ruch Chorzów - Górnik II Zabrze, MKS Kluczbork - GKS Pniówek 74 Pawłowice, Piast Żmigród - Miedź II Legnica, Ślęza Wrocław - Gwarek Tarnowskie Góry, Polonia Bytom - Stal Brzeg, Lechia Zielona Góra - ROW 1964 Rybnik, Rekord Bielsko-Biała - Polonia Nysa.

1. Ruch Chorzów 17 41 47:15

2. Polonia Bytom 17 39 42:18

3. Ślęza Wrocław 17 35 40:17

4. GKS Pniówek 74 Pawłowice 17 30 29:22

5. LKS Goczałkowice Zdrój 17 29 31:24

6. Lechia Zielona Góra 17 27 27:28

7. Zagłębie II Lubin 18 25 30:22

8. MKS Kluczbork 17 25 34:31

9. Stal Brzeg 17 24 34:27

10. Gwarek Tarnowskie Góry 17 23 28:35

11. Miedź II Legnica 17 21 24:29

12. Górnik II Zabrze 17 21 32:29

13. Rekord Bielsko-Biała 17 20 24:22

14. Piast Żmigród 17 19 30:31

15. ROW 1964 Rybnik 17 18 22:31

16. WARTA GORZÓW 17 18 17:33

17. Foto Higiena Gać 17 14 21:41

18. Polonia Nysa 17 11 21:46

19. Polonia Stal Świdnica 17 10 20:52

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.