Sezon 2020/2021 na lodowisku Słowianki będzie trochę inny niż wszystkie do tej pory. Wizytom na tafli towarzyszyć będzie reżim sanitarny i pewne obostrzenia. W zamian: mniejsza liczba jeżdżących na lodzie i dłuższy czas otwarcia lodowiska.

- Mieliśmy w tym roku wyjątkowe trudności. Nie sprzyjała najpierw aura i wiadomo: COVID-19. Przebrnęliśmy jednak przez to wszystko i już od soboty zapraszamy. Zwłaszcza, że jesteśmy jedną z niewielu dziś atrakcji dla gorzowian. Zmieniły się nieco godziny pracy lodowiska. Będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16-21, a weekendy, czyli soboty i niedziele w godz. 9-21 - mówi Janusz Wojtysiak, kierownik lodowiska. Te „weekendowe” godziny będą również w okresie świątecznym i podczas ferii.

Aby jednak otwarcie lodowiska było możliwe, „Słowianka” musiała je przygotować. - Przystosowaliśmy szatnię, aby odpowiadały zaostrzeniom epidemicznym. Szafki mają odstępy, wszystko jest odpowiednio oklejone. W obiekcie będzie mogło przebywać 80 osób, ale na samej tafli tylko 70. Będzie też osoba informująca użytkowników o obowiązujących obecnie zasadach - dodaje Janusz Wojtysiak. Te 70 osób na tafli odpowiada wymogowi jednej osoby na 15 m kw., bo powierzchnia lodowiska wynosi 1,1 tys. m kw.

Planowane jest prowadzenie szkółki weekendowej nauki jazdy na łyżwach. Być może również szkółka będzie odbywać się w dni powszednie. Nowością jest wprowadzenie specjalnej godziny dla zaawansowanych (planowany start od 28 grudnia).

- To oddolna inicjatywa. Jest grupa osób, które uwielbiają to lodowisko, często jeżdżą i mają umiejętności. Planujemy przeznaczyć dla nich dodatkową godzinę w poniedziałki od 21 do 22. Zapraszamy tych, którzy naprawdę dobrze jeżdżą, lubią szybką jazdę i ewolucje. Wtedy będą mogli się wyżyć. W zwykłym czasie przychodzą często rodziny z dziećmi, a tak będzie bezpieczniej – mówi Magdalena Piotrowska z CSR Słowianka.

Jednocześnie informuje, że wszystkich obowiązują zasady sanitarne: bezwzględne noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta, w całym obiekcie, również na tafli. W budynku umieszczone są liczne dezynfekatory, również tuż przed wejściem na lód, a użytkownicy muszą się stosować do poleceń osób pilnujących porządku i dostosowywać do ogłaszanych komunikatów.