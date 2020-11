Mobilny punkt pobrań przy ul. Czartoryskiego w Gorzowie (wjazd za marketem budowlanym) jest czynny codziennie w godz. 9-13. Później można skorzystać z punktu przy Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz (dolny poziom parkingu podziemnego filharmonii), tam wymazy są pobierane codziennie w godz. 14-18.

Ponadto do dyspozycji jest punkt pobrań przy ul. Walczaka 42, budynek 8, od poniedziałku do soboty w godz. 8-12 i również w niedzielę w godz. 10-12.

Wymazy od dzieci są pobierane w pediatrycznej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego codziennie w godz. 9-14.

Osoby przyjmowane na hospitalizację od godz. 7.30 do 18 (w ustalonych przez oddział godzinach) i osoby wykonujące badanie komercyjnie (od godz. 14 do 15) mogą zgłaszać się codziennie do punktu pobrań przy ul. Dekerta (budynek dawnego centrum krwiodawstwa, za rehabilitacją).

W oficjalnym raporcie Ministerstwa Zdrowia mieliśmy w czwartek, 26 listopada, 16 687 nowych zakażeń, zostało wykonanych 45 tys. testów. W woj. lubuskim przybyło 508 nowych zakażonych koronawirusem, niestety 7 pacjentów w naszym regionie zmarło.