Recyklomaty stanęły właśnie na placu Bohaterów oraz na deptaku przy bibliotece miejskiej w Słubicach.

– Dostaliśmy je w nagrodę za to, że gmina Słubice podejmuje wiele działań w obszarze ekologii. Dofinansowujemy m.in. wymianę „kopciuchów” na ekologiczne piece, prowadzimy od lat kampanie ekologiczne. Zostało to docenione i znaleźliśmy się wśród zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”. Byliśmy bardzo dumni, gdy okazało się, że na 108 gmin z całej Polski, które startowały w konkursie, znaleźliśmy się w zwycięskiej szóstce – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Jak korzystać z urządzenia? Najpierw trzeba zainstalować i uruchomić aplikację ECO Portfel, która jest dostępna w sklepach Google Play oraz AppStore. Potem można już wrzucać do recyklomatu pojedynczo butelki plastikowe (nie szklane!). Kolejny krok to zeskanowanie w urządzeniu swojego indywidualnego kodu z aplikacji. Każda wrzucona butelka, niezależnie od pojemności, to jeden eco-punkt, a zebrane punkty będzie można wymieniać na gadżety.