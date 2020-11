Festiwal „ART | an der Grenze | na granicy 2020” musiał odwołać ze względu na pandemię zaplanowane wydarzenia. Jedno natomiast udało się uratować. „Bezkontaktowa” wersja festiwalu planowana była przez zespół wolontariuszy od początku. Dzieła sztuki tegorocznych artystów festiwalowych pokazywane są w oknach wystawowych przy ulicy Kleine Oderstraße 5 we Frankfurcie nad Odrą. W związku z aktualnymi obostrzeniami związanymi z pandemią nie jest wprawdzie możliwe wejście do pomieszczeń wystawowych, lecz większość zdjęć, obrazów, rysunków, ceramiki i sztuki włókienniczej można zobaczyć jednak z zewnątrz, przez okna wystawowe. Należy jednak również przy tym zachowywać odstęp i zasady higieny.

Swoje prace prezentują Sascha Bels (rysunek, malarstwo, ilustracja), Roman Boichuk (fotografia analogowa), Pedra Guiness (malarstwo i technika mieszana na drewnianych paletach), Patrycja Krzeptowska (ceramika, malarstwo akrylowe, barwienie tekstyliów), Zuzanna Piskunowicz i Sebastian Wieliczko (malarstwo i fotografia) oraz Viktor Voi i A. Lebus (malarstwo i instalacja). Dzięki wsparciu wspólnoty mieszkaniowej WohnBau Frankfurt (Oder) udało się przedłużyć czas prezentowania wystawy w witrynach do końca listopada. „Cieszymy się na wszystkich odwiedzających o oglądających okna wystawowe i liczymy, że w ten sposób sztuka choć trochę wypełni jesienną codzienność toczącą się pod znakiem koronawirusa” – piszą organizatorzy. Festiwal „ART | an der Grenze | na granicy” jest organizowany przez stowarzyszenie Kunstgriff e.V. Ósma edycja jest wspierana przez: miasto Frankfurt nad Odrą, Allgemeiner Studentischer Ausschuss (AStA), Parlament Studencki, a także grupę wsparcia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, dzielnicowe fundusze programu federalnego „Soziale Stadt” we Frankfurcie nad Odrą, WohnBau Frankfurt nad Odrą, verbuendungshaus fforst, Werk1, WG Bar i Kulturmanufaktur Gerstenberg.