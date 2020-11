– Metoda na tak zwanego pracownika wodociągów to jeden ze sposobów, w jaki oszuści próbują się wzbogacić kosztem swoich ofiar. Ich celem najczęściej padają osoby starsze i samotne. Przestępcy doskonale wiedzą, że właśnie takie osoby są podatne na manipulację. Oszuści podając się za hydraulików czy pracowników wodociągów, szukają szybkiego oraz łatwego sposobu wzbogacenia się. Nie zniechęca ich fakt, że ich ofiarami stają się najsłabsi. Dlatego policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami, które zapraszamy do swoich mieszkań – opisuje młodszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Oszustwo z Drezdenka tym bardziej bulwersuje, że ofiarą przestępców padła 91-letnia seniorka. W środę, 25 listopada, do drzwi mieszkanki Drezdenka zapukała kobieta i dwaj mężczyźni podający się za pracowników wodociągów. Seniorka wpuściła ich, nie prosząc o okazanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego fakt ich zatrudnienia. Oszuści informowali seniorkę o konieczności sprawdzenia drożności rur. Pokrzywdzona znajdowała się w łazience, gdy przestępcy buszowali po mieszkaniu i ukradli jej ok. 1,5 tys. zł i rodzinną biżuterię. Dla staruszki ta właśnie biżuteria, m.in. złote obrączki, pierścionek i łańcuszek, miała ogromną wartość sentymentalną. Łączna suma strat to niemal 4 tysiące złotych.

– Zachowanie przestępców jest o tyle bulwersujące, że nie mają żadnych skrupułów nawet w okradaniu najsłabszych. Wcześniej podobne przypadki miały również miejsce w innych miejscach na terenie województwa lubuskiego – dodaje mł. asp. Tomasz Bartos.

Dlatego policja przypomina i przestrzega: Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami dzwoniącymi pod numer naszego telefonu lub osobami, które zapraszamy do mieszkania. Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu, starajmy się jak najszybciej powiadomić policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania. Jeżeli nie mamy pewności co do autentyczności słów osób podających się za pracownika wodociągów, hydraulika czy policjanta, żądajmy okazania dokumentów potwierdzających ich słowa. Dobrym sposobem jest również potwierdzenie w firmie czy instytucji, które rzekomo reprezentują. Wystarczy zadzwonić i się upewnić. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych. Uczulmy je, aby były szczególnie ostrożne, a w przypadku najmniejszych wątpliwości informowały bliskich i policję.