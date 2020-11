Stała organizacja ruchu oznacza powrót do tego, co było przed remontem mostu. Będzie więc możliwość jazdy w obu kierunkach. Dla kierowców to dobra wiadomość, bo od początku listopada ruch na moście był ograniczony i w rejonie Zawarcia z tego powodu powstawały uciążliwe korki.

Wcześniej remontowana była konstrukcja mostu i nie wymagało to zajęcia nawierzchni. Od 2 listopada prace na jezdni mostu Koniawskiego, m.in. naprawa dylatacji, wymagały zajęcia jednego pasa ruchu. Wprowadzono więc ruch jednokierunkowy od ul. Grobla, ronda Grobla, w kierunku ul. Koniawskiej.